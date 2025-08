Opiniones divididas en Congreso sobre descuento de sueldo por inasistencia

En los últimos días hubo una reunión de los voceros de los partidos para acordar las “reglas de juego” de la plenaria de la Cámara de Representantes, incluyendo la asistencia de los políticos.

La mesa directiva anunció el acuerdo este martes y hay una idea que ha generado polémica: descontarle a los congresistas ausentes un día de salario. Lo anterior sucedería si se abre el registro en las plenarias y una hora después no han llegado los congresistas.

El abogado Germán Calderón se refirió el tema y aseguró que esa propuesta es ilegal.

“Lo que procede es compulsar copias para una investigación disciplinaria a la Procuraduría y si se logra establecer que faltaron por más de 5 sesiones plenarias pues se puede solicitar una pérdida de investidura ante el Consejo de Estado”, dijo Calderón.



Opiniones divididas

En el Congreso las opiniones están divididas, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo apoyó la iniciativa.

“Pienso que la gente tiene que llegar a la plenaria y a las comisiones, no puede ser que se demoren una hora o dos horas, estoy de acuerdo en que les descuenten el sueldo. Yo he pedido públicamente y por proposición que no nos paguen los almuerzos, me parece un despropósito que nos paguen salarios importantes y que aparte para que la gente se quede a votar nos tengan que pagar los almuerzos”, aseguró Ocampo.

Por su parte, la representante por la Alianza Verde Katherine Miranda dice que comparte la preocupación del presidente de la Cámara, Julián López, frente a las llegadas tarde de los congresistas y que se deben establecer consecuencias efectivas para quienes no cumplen con su deber. Sin embargo, dice que jurídicamente hay un obstáculo para poder materializar la propuesta del descuento del salario.

Publicidad

“Según la ley quinta, mientras no se configura el quórum decisorio no se puede entender que hay una sesión formalmente instalada, si no hay sesión no hay base legal para aplicar descuentos salariales por llegadas tarde. Lo correcto sería revisar la normativa vigente y, si es necesario, promover una reforma que permita establecer medidas más efectivas contra las llegadas tarde, sin vulnerar el debido proceso”, agregó Miranda.

Congresista Katherine Miranda. Foto: X @KatheMirandaP

Y el representante de Cambio Radical Julio César Triana dijo que el presidente de la Cámara debe darle cumplimiento a la ley quinta.

“Cuando se abre el registro se dispone de una hora para conformar quórum y cuando se abren las votaciones se dispone de 30 minutos para lograr la votación, lo otro es simplemente quedar bien con el Gobierno y lo que esperamos de la mesa directiva es que quede bien con el Congreso y que de todas las garantías a la oposición”, señaló Triana.

Publicidad

Recordemos que, según los acuerdos en Cámara, las sesiones plenarias se van a hacer los días martes y miércoles e iniciarán a las 2:00 de la tarde.

“El horario de inicio de las sesiones va a ser a las 2:00 de la tarde, si no llegan una hora después de abrir el registro vamos a levantar la sesión y eso quiere decir que el congresista que no llegue se le descuenta ese día de trabajo”, señaló el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.