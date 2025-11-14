Paloma Valencia: “Si el expresidente Uribe escogiera el candidato todos aceptaríamos”

El Centro Democrático tomó la decisión de jacer a un lado la encuesta que buscaba elegir el candidato que los representaría de cara a las próximas lecciones presidenciales. La senadora y precandidata Paloma Valencia, en diálogo con Mañanas Blu, habló del futuro del partido, defendiendo la acción de la colectividad y esclareciendo el rol del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la búsqueda del consenso.



Recuperación del control

La medida del Centro Democrático se implementa después de lo que Valencia describió como una situación difícil, generada por la "peleadera" y la "batalla intestina" entre los precandidatos, específicamente en torno a quién manejaba la encuesta y el encuestador. Valencia lamentó que la falta de consenso, o la aparición de un "nuevo derecho" de veto, había llevado al partido a una inacción total.

Para destrabar el proceso, el partido ha decidido regresar a los mecanismos estatutarios, que incluyen convenciones, acuerdos y una selección por métodos distintos a la controversia anterior. Valencia celebró que el partido esté honrando su responsabilidad con los colombianos, evitando que las peleas internas impidan la elección de un candidato. La fecha máxima para tener definidos a los candidatos es el 6 de febrero.



Expresidente Uribe

Al abordar la posibilidad de que la decisión recaiga directamente en el expresidente Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, Valencia fue enfática en la tradición democrática del líder. Aseguró que en sus 12 años en el Centro Democrático, jamás ha visto a Uribe "imponer ninguna decisión", sino que siempre ha actuado como un "gran artífice de consensos y de acuerdos".

No obstante, Valencia ofreció una declaración de apoyo total al líder del uribismo: "si el presidente Uribe quiere escoger el candidato, creo que también todos aceptaríamos su juicio porque nadie con tanta experiencia para hacerlo". Aclaró, sin embargo, que cree que esta no será la excepción, pues nunca ha sucedido que Uribe imponga una elección. La senadora insistió en que el candidato será el de su partido, aquel que represente las ideas que el Centro Democrático ha construido en los últimos 12 años.

