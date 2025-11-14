En vivo
Blu Radio  / Política  / Paloma Valencia: “Si el expresidente Uribe escogiera el candidato todos aceptaríamos”

Paloma Valencia: “Si el expresidente Uribe escogiera el candidato todos aceptaríamos”

Para destrabar el proceso, el partido ha decidido regresar a los mecanismos estatutarios, que incluyen convenciones, acuerdos y una selección por métodos distintos a la controversial encuesta.

