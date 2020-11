¿Para dónde van Armando Benedetti, Rodrigo Lara y Roy Barreras tras salir de sus partidos?

Colombia ya está en campaña para las presidenciales y legislativas de 2022. En el panorama hay desde políticos que ya se lanzaron al agua, hasta quienes desertaron de sus partidos para abrir, aún más, el espectro y el mapa político nacional. Algunos los consideran desertores, pero otros prefieren llamarlos ‘mosqueteros’ o ‘cimarrones’. Se trata de los senadores Armando Benedetti , Rodrigo Lara y Roy Barreras , quienes hablaron en Mañanas BLU sobre la decisión de abandonar sus movimientos para buscar configurar nuevas alternativas.

Según Armando Benedetti, uno de los principales problemas de lo que algunos llaman “centro político” es la dificultad para llegar a acuerdos debido a los personalismos.

Lo que realmente creería yo que va a pasar es que toda esa gente no se va a poner de acuerdo porque cada uno tiene un ego más grande que el otro opinó el congresista.

Según Benedetti, en el partido de La U no hay con quién hablar de política. El senador reveló que todo indica que aspirará por Colombia Humana para continuar en el Congreso.

"A mí no me molestaría y no es nuevo. Lo he venido expresando desde las últimas semanas", indicó.

Roy Barreras se refirió, por su parte, a las razones que motivaron su salida del partido de La U .

En esta nueva vieja etapa, ahora ellos están inevitablemente condenados al destino de Duque. Son un partido que va a terminar en la boleta electoral del uribismo sostuvo.

“Los vamos a derrotar en 2022 para recuperar la democracia”, aseguró.

Publicidad

El parlamentario Rodrigo Lara Restrepo dijo que no cree que el eje de una propuesta política sea enfrentar al Centro Democrático y aseguró que dicha estrategia sería un “regalazo”.

“Sería un error de grandes dimensiones entrar en una articulación binaria de esa naturaleza”, sostuvo.

Escuche a los senadores Armando Benedetti, Roy Barreras y Rodrigo Lara en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: