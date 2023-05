“Para el Valle fue peor el estallido social que la pandemia”: gobernadora Roldán a Francia Márquez

Usar su cargo para reconciliar y no para dividir, ese es el llamado de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a la vicepresidenta Francia Márquez, quien desató toda una polémica este fin de semana tras decir en medio de un discurso del Día del Trabajo “viva la Primera Línea”.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la gobernadora Roldán dijo que la vicepresidenta, con lo que está haciendo desde que asumió el cargo, solo demuestra “resentimiento” y se le olvida el dolor que causaron los enfrentamientos entre policías y los llamados Primera Línea durante las manifestaciones en el país.

“Es una persona que está llena de resentimiento, que no ha aprovechado esa gran fortuna que le dio la vida de todo lo que ella cuenta de venir de ser una empleada del servicio a hoy ser la vicepresidenta de un país y, asumir ese rol de liderazgo”, puntualizó.

No al estallido social

En ese sentido, la gobernadora recordó en las pérdidas que dejó el estallido social, así como las muertes en el Valle. Por eso, recalcó que ese cargo de vicepresidenta debe ser usado para “liderar y reconciliar”; agregó que, para el Valle, “fue peor el estallido social que la misma pandemia”.

“El dolor para nosotros, cuando le preguntan a un vallecaucano, todos decimos: nos aguantamos una pandemia y no un estallido social. No tuvimos un solo municipio abierto, todos estuvieron encerrados, lo que se perdió y los jóvenes y policías que murieron”, añadió.

Insistió en que, así como están las cosas hoy por hoy, el país “tiene una vicepresidenta que no ha asumido su liderazgo y no sabe la responsabilidad que tiene de usar ese liderazgo para bien y no para llamar a situaciones como esta, protesta y protesta”.

¿Qué dijo Francia Márquez?

Durante un discurso este primero de mayo en conmemoración al Día del Trabajo, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dijo: "No tengo miedo de decirlo, ¡Que viva la Primera Línea!", en referencia al grupo de jóvenes que causó disturbios y bloqueos el Paro Nacional de 2021.

