Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Acalorada pelea entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Senado

Acalorada pelea entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Senado

En defensa del candidato del Pacto Histórico salieron congresistas como Martha Peralta o Aída Avella quienes hicieron un llamado al respeto y al debate con argumentos.

