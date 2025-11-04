Acalorada pelea entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Senado

Momentos de tensión y gresca se registraron este martes, 4 de noviembre, entre el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y el también congresista y candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), durante la Plenaria del Senado de la República.

El senador Hernández increpó a Cepeda y le pidió explicaciones por varias fotos de Cepeda con disidentes de las Farc como Iván Márquez y Jesús Santrich, guerrilleros del ELN como Pablo Beltrán, así como con el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.

“Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda, ¿es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich, ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un vídeo le agradeció a Iván Cepeda? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las Farc, Iván Márquez? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias 'Romaña' de las Farc? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las Farc y que tiene de fondo al 'mono Jojoy', a 'Tirofijo', a Raúl Reyes? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narco criminal de Venezuela, Nicolás Maduro?”, afirmó Hernández.

Cepeda respondió que todas esas fotos se hicieron como parte de sus esfuerzos durante las negociaciones de paz de La Habana y durante gestiones humanitarias.



“Las fotos que usted acaba de mostrar en este recinto, todas y cada una son en escenarios de construcción de negociación de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar porque es la única manera de salir adelante en este país, porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay y que han sido además defendidos por usted, claro que sí lo hemos escuchado. Entonces, senador, yo le propongo si es necesario, buscamos ayuda profesional incluso, para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático sereno, tranquilo y sobre todo con votos”, respondió Cepeda.

En la pelea entró el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) quien también pidió respuestas a Cepeda. En defensa del candidato del Pacto Histórico salieron congresistas como Martha Peralta o Aída Avella quienes hicieron un llamado al respeto y al debate con argumentos.