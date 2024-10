“Petro ensucia mi dignidad, pero lava el pasado criminal de Mancuso”: Francisco Barbosa

En diálogo con Mañanas Blu, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, defendió su gestión al frente de la Fiscalía y acusó al presidente Gustavo Petro de intentar desacreditar su reputación, señalando que busca "ensuciar" su hoja de vida mientras "lava" el pasado criminal de Salvatore Mancuso.

Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión entre Barbosa y el Gobierno actual, en el marco de la controversia por los bienes de los paramilitares.

“Yo la verdad es que no estoy entendiendo bien hacia dónde está dirigido. Yo la verdad es que el día de ayer cuando vi la información sobre el acto público en el cual básicamente deshonra a las víctimas, insulta a las víctimas del paramilitarismo al ver un espectáculo como el que se hizo con Salvatore Mancuso, donde se pretende lavarle la hoja de vida criminal a esa persona, tratando de ensuciar mi reputación y mi honra como fiscal general de la Nación, pues a mí no me queda más alternativa que explicar qué fue lo que hicimos”, dijo

Petro y Salvatore Mancuso Foto: Presidencia de la República

Francisco Barbosa responde a las acusaciones de Petro

Durante la entrevista, Barbosa fue contundente en su defensa. Al ser cuestionado sobre la entrega de bienes relacionados con paramilitares al Gobierno de Petro, respondió: “Esto es una infamia de nuevo del presidente Petro. Y esto ya llega a un extremo y es que no tiene, hay límites”.

Publicidad

En este sentido, se mostró indignado por lo que considera un ataque personal del mandatario hacia su gestión.

Barbosa explicó que, durante su mandato, la Fiscalía General entregó 1,600 bienes por un valor de $18 billones a la Unidad de Víctimas, un esfuerzo que, según él, sobrepasa los resultados de los últimos 14 años en esta materia.

Publicidad

“Nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en estos cuatro años, le entregamos a la Unidad de Víctimas 1,600 bienes por la suma de $18 billones”, afirmó.

El exfiscal también dijo que la responsabilidad de administrar y distribuir estos bienes recae en el Ejecutivo, y no en la Fiscalía.

“Si él sabe que hay bienes ocupados por otras personas es porque alguien los entregó de su ejecutivo”, subrayó tras añadir que la administración de estos bienes era una función que debía llevar a cabo la Unidad de Víctimas, dependiente del Gobierno.

Al ser preguntado sobre si había discutido con Petro sobre los bienes de los paramilitares, Barbosa fue claro: “Jamás, jamás. Nunca hubo una conversación sobre ese tema”.

Publicidad

Además, se mostró crítico sobre la falta de comprensión del presidente respecto al funcionamiento del Estado, afirmando que en sus reuniones intentó explicarle cómo operaban las instituciones

El exfiscal también rechazó las acusaciones de Petro de que su gestión había permitido que los bienes de narcotraficantes fueran entregados a otros narcotraficantes.

Publicidad

“El que reparte los bienes no es la Fiscalía, es el Ejecutivo a través de la Unidad de Víctimas”, insistió.

Críticas a la gestión del presidente Petro

Francisco Barbosa no escatimó en criticar la gestión de Petro. Según él, el presidente ha demostrado una falta de conocimiento sobre sus funciones y sobre cómo se estructuran las instituciones en Colombia.

“Creo que hay un olvido de sus propias funciones, de que no ha sabido nunca desempeñar el rol de jefe de Estado”, expresó.

Asimismo, se refirió a la reciente reunión entre Petro y Mancuso como un “espectáculo” que “deshonra a las víctimas” del paramilitarismo.

Publicidad

“No puede ser normal que un presidente intercambie sombreros con un criminal al que le imputamos 24,000 hechos delictivos”, enfatizó Barbosa, quien recordó el impacto que este tipo de encuentros tiene en la percepción pública y en las víctimas.

Reapertura del proceso de paz con los paramilitares

La conversación también abordó el anuncio del presidente Petro de reabrir el proceso de paz con los paramilitares, lo que Barbosa considera problemático.

Publicidad

“Cualquier proceso de negociación con esas organizaciones tiene que estar atado a la existencia de una ley de sometimiento colectivo, que no ha sido presentada en el Congreso”, dijo. Afirmó que, sin esta ley, el diálogo no sería viable.

Barbosa también recordó que, durante su administración, se trabajó para asegurar que no se dieran privilegios a los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz.

“La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia dejaron claro que no se podía hacer procesos de paz con paramilitares en el marco de expresiones de conciertos de delitos políticos”, comentó.

Al cierre de la entrevista, Barbosa se mostró firme en su defensa de su gestión y en su posición frente al presidente Petro.

Publicidad