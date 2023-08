Petro llama a partidos de Gobierno y oposición a construir un acuerdo nacional vinculante

El presidente Gustavo Petro hizo un nuevo llamado a un acuerdo nacional entre diferentes fuerzas políticas y explicó cómo se lo imagina, dice que el Congreso es el responsable de que ese acuerdo sea vinculante y sea incluido en la Constitución y que la responsabilidad de buscarlo es de los partidos políticos.

“Podemos desarrollar, entonces, un nuevo acuerdo nacional. Yo les propongo que lo hagamos así. Decir que se desarrolla dentro de la Constitución Nacional un nuevo acuerdo nacional indudablemente refiere al Congreso de la República, porque si no es una constituyente la que va a volver vinculante el acuerdo, es el Congreso”, señaló el mandatario.

Y por eso le preguntó al legislativo actual: “¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad histórica de volver vinculante, es decir, norma de la sociedad, los desarrollos de un acuerdo nacional en Colombia? Esa pregunta no la puedo contestar pero remite a otra: ¿las fuerzas políticas de Colombia están dispuestas a asumir conjuntamente la responsabilidad de forjar el acuerdo nacional de Colombia?”



Su petición puntual es que los partidos de Gobierno y de oposición se sienten a buscar ese acuerdo nacional.

“El acuerdo nacional no es solamente que el Gobierno y el ELN estén aquí juntos, el acuerdo nacional es que los partidos de Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas. Ese diálogo hay que comenzarlo, y no es el presidente, son los partidos políticos. Claro que estamos en elecciones, pero ¿por qué los partidos de Gobierno no se están reuniendo con los partidos de oposición para hablar del gran acuerdo nacional y de qué trata?”.

“Allá me están llevando que hay que hacer una coalición de mayorías , entonces, ¿qué puestos y qué contratos y cómo se baja la plata a los municipios para el famoso cvy? No, rompamos eso. ¿Por qué no se reúnen y cambiamos la mesa del juego y que se mueva de manera diferente?“, concluyó.

Finalmente, aseguró que no buscará dividir a la población entre el sí y el no, en una votación: “No estoy aquí como antaño planteando una división de la sociedad alrededor de este tema. No lo estoy planteando. Creo que no se trata de votar sí o no, y entonces el no al lado de la bandera negra y el sí al lado de la bandera roja. Se trata de acordar entre todos. Por eso, en esta comisión está Lafaurie y en otra Valencia Cossio. Es no solamente por el individuo, es convocando a todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana a ayudar a forjar el acuerdo nacional”.

