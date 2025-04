Polémica por llegada de actor porno y trabajador sexual como viceministro de Diversidades

Ante el ministro de Igualdad Carlos Rosero se posesionó en la tarde de este jueves el politólogo y activista Juan Florián Silva como nuevo viceministro para la Diversidad; casi año y medio después de que fue mencionado públicamente que ocuparía dicho cargo.

La demora en el nombramiento se habría dado por cuenta de la polémica que se desató al descubrir que Florián Silva en el pasado trabajó como actor de contenido para adultos y trabajador sexual.

Incluso en sus redes sociales comparte contenido de respaldo al presidente Petro y su Gobierno, al Pacto Histórico, con mensajes y multimedia (videos y fotos) sexualmente explícitos y de grueso calibre.

Florian Silva en el pasado trabajó como actor de contenido para adultos y trabajador sexual. Foto: Ministerio de la Igualdad.

Incluso en esos contenidos, el hoy viceministro defiende su trabajo como actor y trabajador sexual. “El porno que hice como un trabajo cualquiera para sobrevivir, es hoy el elemento por el cual me discriminan, me humillan y me segregan!”; “Pues yo tampoco he podido ser viceministra por haber sido ser actor porno…”; “Holi soy la Juan Florián: tengo vih, fui trabajadora sexual, pasiva, afeminada, activista y hasta funcionaria pública (...)”; “Nada más político que un buen pasado”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su cuenta de la red social ‘X’.

Hay que tener en cuenta que Florián Silva ya había trabajado como subdirector de asuntos LGTBI de la Secretaría de Integración Social, durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro; pero también trabajó durante varios años en la fundación Save The Children y en el consulado de Colombia en París.