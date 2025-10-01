Ponga fin a calumnias y mentiras contra la oposición: Cambio Radical y Centro Democrático a Petro

Cambio Radical y el Centro Democrático publicaron un comunicado en el que aseguran que el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros adelantan acciones de persecución y ataques contra miembros de la oposición. En el documento citan el caso en el que el presidente aseguró que la senadora Paloma Valencia era cómplice de los 6.402 casos de falsos positivos.

“Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le exigen al presidente Petro que ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”, dice el comunicado de los partidos de oposición.

Senadora Paloma Valencia. Foto: Senado de la República.

Este pronunciamiento se da solo días antes de que se realice la cumbre de la oposición, el próximo 15 de octubre. Allí los partidos fijarán una posición conjunta sobre diferentes temas, entre ellos las reformas propuestas por el Gobierno.



“Detenga el odio político que ya le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades. El más reciente, la emboscada de la que fue objeto el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo en Saravena, Arauca”, dice el comunicado de la oposición.