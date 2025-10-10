En vivo
Blu Radio  / Política  / Por debate del presupuesto de 2026 se aplaza la cumbre parlamentaria de la oposición

Por debate del presupuesto de 2026 se aplaza la cumbre parlamentaria de la oposición

La nueva fecha será anunciada en los próximos días, pero sostienen los partidos que la agenda se mantendrá “el mismo espíritu de diálogo, análisis y unidad que caracteriza este espacio”.

Congreso de la República_AFP.jpg
Congreso de la República
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Mediante un comunicado conjunto, los partidos Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron el aplazamiento de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición prevista para el próximo miércoles 15 de octubre.

El motivo para esta decisión, según los partidos, corresponde a que el mismo día, se convocarán las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

“Este proyecto presupuestal, que según los análisis de las bancadas de oposición se encuentra desfinanciado y lleno de inconsistencias, define las prioridades del Gobierno nacional para el próximo año, el cual es electoral. Por ello, resulta indispensable que nuestros congresistas participen activamente en el debate, ejerciendo su labor de control político, defensa de los recursos públicos y vigilancia del gasto nacional”, señala el comunicado.

La nueva fecha será anunciada en los próximos días, pero sostienen los partidos que la agenda mantendrá “el mismo espíritu de diálogo, análisis y unidad que caracteriza este espacio”.

