Presidente del Senado por emergencia económica: "El país no aguanta un impuesto más"

Presidente del Senado por emergencia económica: "El país no aguanta un impuesto más"

Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.

