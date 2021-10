"Puedo jurar por la vida de mis hijos": Benedetti dice ser inocente de enriquecimiento ilícito

El senador Armando Benedetti, que este miércoles anunció que no aspirará nuevamente al Senado de la República, juró por la vida que sus hijos que es inocente del delito de enriquecimiento ilícito, razón por la que la Fiscalía le aplicó extinción de dominio.

"Le puedo jurar por la vida de mis hijos", dijo Benedetti, quien aseguró que no presta atención a más de dos comentarios en redes sociales.

Benedetti dijo que la decisión de abandonar el Congreso la tomó en consenso con su esposa y que, tras la medida de ocupación de bienes por parte de la Fiscalía, perdió todo su patrimonio.

"Tomé la decisión de salir ayer con mi esposa, me dijo que estaba de acuerdo. Lo que me motiva es la cantidad de cosas locas y absurdas, las implicaciones que tiene eso. Yo hasta ayer en la tarde me doy cuenta que la medida que me dejó sin apartamento", afirmó.

"Perdí el apartamento, si lo recupero me demoro tres o cuatro años. Es el único patrimonio que tengo. Con ese iba a comprar el otro, el de la playa Prado mar. Ahora quedé sin vender ese y sin comprar el otro, pero con los dos", añadió.

De acuerdo con el congresista, según la ley que se le aplica, que paradójicamente él mismo ayudo a construir, en 15 días el inmueble podría estar arrendado. Además, calificó la acción de la Fiscalía como una "expropiación".

Benedetti anunció el miércoles que no volverá a aspirar al Senado de la República porque, según dijo, se “aburrió de que la justicia sea utilizada por sus enemigos”.

“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá Gustavo Petro”, escribió en Twitter.

En la conversación con BLU Radio, Benedetti dijo que, incluso, es probable que deje la política.

“Es posible que me esté saliendo de la política. Tomé la decisión con mi esposa. Lo que me motiva es la cantidad de cosas absurdas y las implicaciones que tiene eso”, dijo el aún senador.

Escuche a Armando Benedetti en Mañanas BLU:

