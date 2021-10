"Me expropiaron": Armando Benedetti sobre ocupación de sus bienes por la Fiscalía

El senador Armando Benedetti, que este miércoles anunció que no aspirará nuevamente al Senado de la República, aseguró que la ocupación de sus bienes por parte de la Fiscalía fue una 'expropiación'.

"Es posible que esté saliendo de la política. Tomé la decisión (de salir) ayer con mi esposa, me dijo que estaba de acuerdo. Lo que me motiva es la cantidad de cosas locas y absurdas, las implicaciones que tiene eso . Yo hasta ayer en la tarde me doy cuenta que la medida me dejó sin apartamento", afirmó.

" Perdí el apartamento, si lo recupero me demoro tres o cuatro años . Es el único patrimonio que tengo. Con ese iba a comprar el otro, el de la playa Prado mar. Ahora quedé sin vender ese y sin comprar el otro, pero con los dos. Eso lo sacan a uno enseguida", añadió.

Benedetti aseguró que, paradójicamente, la medida que se le aplica, él mismo ayudó a construirla. Además, consideró que en su contra se usa de manera desproporcionada.

"Es una medida que la hacen contra narcotraficantes, llega el Ejército y le hacen un poco de locuras. Fui ponente de esa ley para que fuera también para servidores públicos", declaró.

Publicidad

"La Fiscalía me expropió. Tanto que friegan que nosotros vamos a ser expropiadores y me expropiaron", agregó el congresista.

Escuche a Armando Benedetti en Mañanas BLU:

Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify