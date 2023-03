¿Qué implicaciones podría tener el escándalo de Nicolás Petro en las reformas del Gobierno?

Una verdadera tormenta política se dio en Colombia tras las declaraciones entregadas por Daysuris Vásquez , exesposa de Nicolás Petro, sobre el presunto cobro de sobornos a personalidades ligadas al narcotráfico en el país.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, habló en Sala de Prensa Blu se refirió al escándalo y a la decisión del presidente Gustavo Petro de solicitar a la justicia investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando Petro.

“Lo que pasa es grave, porque de hecho crea un ambiente político muy negativo en un momento clave del Gobierno de Petro , que está buscando unas reformas. A pesar de la decisión del presidente, al plantear que investigaran las conductas de su hijo y de su hermano, que es muy difícil de tomar. Sé los nexos familiares fuertes que se tejen en algunas culturas y eso de echar al agua al hermano y al hijo no debe ser fácil, debió tener razones para hacerlo”, señaló.

Valencia indicó que el hecho debilita la posición del alto comisionado, pues como funcionario del Gobierno debe estar alerta y más cuando se está negociando con criminales. Resaltó que en el caso colombiano hay muchas conspiraciones, gente en las cárceles y se debe tener muchas habilidades y contactos para tratar de llevar a cabo la paz total que es uno de los ejes fundamentales del presidente Petro.

“Esta criminalidad ha enredado a mucha gente en Colombia. Hay que estarse cuidando de que no le metan las manos al bolsillo a uno. Y lo más viable es decir no para no dejarse sobornar, porque hay ofertas muy tentadoras. Uno está sometido a esos riesgos cuando es funcionario público. Sobre todo, en estos cargos tan importantes para Colombia”, enfatizó.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación se refirió a las implicaciones que podría tener este escándalo en las principales iniciativas y reformas que adelanta el Gobierno Nacional y señaló que, de comprobarse los hechos de los que se le acusan a Nicolás Petro, sería imperdonable.

“Le hace mucho daño, mientras todo se aclara perjudica mucho el momento que vive Petro, cuando puso toda la carne en el asador y tiró todas las reformas y las tiró de entrada, para sacarlas adelante, gracias a su popularidad inicial. Es un Gobierno del cambio, que busca hacer todo rápido. Pero estos escándalos le restan legitimidad y capacidad de maniobra. Sabemos que es grave que ocurra, porque quién no conoce en Colombia al 'Hombre Malboro', es una muestra de torpeza o de cinismo muy grande recibirle plata a esta gente. Es imperdonable si eso ocurrió”, mencionó Valencia.

Además, habló de la advertencia que le hizo al ahora senador por la Alianza Verde Ariel Ávila, quien trabajó 15 años con él Y a quien le dijo que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia tenía que ser muy dura y que no se pueden hacer concesiones en el campo político. También se refirió al papel del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el de los de los de comunicación tras conocerse el escándalo de los ‘narcopagos’.

“El señor Fiscal se ha convertido en un opositor político, en el tiempo de Duque fue complaciente, con muchos de los delitos de la gente implicada a su gobierno. Y ahora se ha vuelto más duro. Hay que pararle bolas al fiscal, que tiene un papel muy afuera de la obligación institucional. Quedamos sin un partido de oposición, porque la crisis del uribismo es muy grande, porque quedaron sin mayor aire político. Tenemos medios de comunicación haciendo de opositores, lesionando su propio periodismo, y cabezas de instituciones también”, finalizó.

