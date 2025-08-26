Radican moción de censura en Cámara contra mindefensa por recientes hechos violentos

Este martes fue radicada una moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de defensa, Pedro Sánchez, ante los recientes hechos violentos que se han registrado en el país en los últimos días.

La moción de censura fue radicada por los representantes del Centro Democrático Christian Garcés, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal.

“La citación a esta Moción de Censura está justificada ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, reflejada en los hechos ocurridos la semana pasada

con el atentado con explosivos en la ciudad de Cali que dejó un saldo de siete personas fallecidas; la destrucción en Amalfi (Antioquia), de un helicóptero de la Policía por parte de disidencias de las FARC-EP que cobró la vida de trece uniformados; y la explosión ocurrida en Florencia (Caquetá) que deja en evidencia la poca capacidad de acción de la Fuerza Pública”, señalaron los congresistas.

Además los representantes a la cámara señalan que el ministro pudo haber incurrido, presuntamente, en omisiones en los casos señalados anteriormente.