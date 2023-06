Reforma laboral: ¿qué le faltó al proyecto para que no se hundiera?

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presentó un balance al cierre de la primera legislatura del cuatrienio 2022-2026. El alto funcionario señaló que, si bien hubo una derrota con los proyectos de reforma laboral y la regulación del uso y comercialización del cannabis con fines recreativos en adultos, estas iniciativas van a ser radicadas nuevamente el próximo 20 de julio, cuando inicie la segunda legislatura.

La representante del Pacto Histórico y ponente de la reforma laboral María Fernanda Carrascal habló en Mañanas Blu sobre la reforma laboral que no logró pasar en primer debate en el Congreso.

“Los consensos no pueden ser absolutos, en ese orden de ideas, el corazón de la reforma laboral es la estabilidad laboral y los derechos colectivos. Como no han dejado dar el debate, es muy difícil que en lo poquito que nos queda se puedan dar los consensos, sin embargo, nada está cerrado, pero a los partidos tradicionales le decimos que no podemos bajarnos de esos estándares internacionales, pero en lo colectivo si se puede hacer”, explicó María Fernanda Carrascal, ponente de reforma laboral.

Además, aclaró que ante las críticas que se le han hecho a la reforma, como un reciente estudio del Banco de la República en donde advierte que con la reforma miles de empleos estarían en riesgo, las están teniendo en cuenta; sin embargo, es importante que se dé el debate para llegar a los consensos que necesita la reforma laboral.

“Hemos tenido en cuenta varios informes, sobre todo en el del Banco de la República; sin embargo, hay que tener en cuenta que la palabra al final no solo la tienen unos expertos. Todo hay que verlo con lupa, nosotros también tenemos cifras y por eso estamos diseñando estudios de impacto, pero la reforma laboral se debe hacer para brindarle protección jurídica a los empleados”, aseveró la ponente de la reforma laboral Carrascal.

Reforma laboral no impedirá que trabajador sea despedido con justa causa

“Por justa causa usted puede despedir a su trabajador siempre, eso nunca lo hemos puesto en la reforma, eso es una narrativa que se ha hecho en contra de la reforma, pero lo que sí es justo es una indemnización cuando se despide con justa causa”, explicó la congresista María Fernanda Carrascal, ponente de reforma laboral.

Ministra de Trabajo fue fundamental en reforma laboral

Para la congresista y ponente de la reforma laboral María Fernanda Carrascal, la Ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, fue fundamental en el proyecto y lo acompañó en los momentos que más pudo.

La ministra de trabajo ha jugado un papel muy importante, solo tengo palabras de admiración para ella, estuvo siempre dispuesta a todo con los ponentes. Ella hizo el trabajo que tenía que hacer y el siguiente era el del Congreso de la República y, cuando ya nos archivan esto por falta de trámites, la ministra estaba cumpliendo con su agenda en otro país, lo cual me parece importante y respetable”, explicó la ponente de la reforma laboral María Fernanda Carrascal.

Sobre las otras reformas del Gobierno

Para la congresista María Fernanda Carrascal, las otras reformas del Gobierno van bien y espera que sigan así en las diferentes etapas del Senado y la Cámara del Congreso de la República.

“La reforma a la salud y la pensional ya van andando, han sido reformas discutidas y llevamos meses haciendo modificaciones; sin embargo, ambas van por un buen camino. Las EPS se han ido liquidando solas, los fondos de pensión igual, entonces esto es un salvamento que le está haciendo el Gobierno nacional, por eso son importantes”, aclaró María Fernanda Carrascal.

Sobre el perfil falso en Tinder

Después de que la congresista fuera atacada a través de redes sociales, después de que una foto suya en un perfil falsó de Tinder se hiciera viral, María Fernanda Carrascal calificó el hecho como un acto de “bajeza” y manifestó que la cultura colombiana debe cambiar, sobre todo por los constantes ataques que reciben las mujeres.

“No recurriendo a bajezas, eso es lo que hemos querido demostrar en todos estos meses de trabajo en la ponencia de la reforma laboral; sin embargo, cuando queremos empezar este debate acuden a distintas argucias, dilaciones, usan mal figuras como las recusaciones por cosas que no tienen ni pies ni cabeza, entonces al final no pudimos exponer nuestra ponencia. Empezaron a atacar a los ponentes diciéndoles brutas ineptas y, además, le sacaron la cereza al pastel con una foto de una supuesta foto mía en Tinder, que ya había denunciado en 2018, porque lo hicieron para desprestigiarme. Todo esto evidencia el maltrato a la mujer y al trabajo en este país”, explicó la congresista María Fernanda Carrascal.

