Con una carta al presidente del Senado Roy Barreras se conoció este lunes que Arturo Char renunció al Congreso de la República. Con una carta con fecha del 3 de febrero, el hoy excongresista presentó su salida irrevocable al cargo.

"Le expreso a la Corporación por su intermedio que presento renuncia irrevocable como senador de la República por el periodo constitucional 2022-2026 para el cual fui elegido", escribió Arturo Char en el documento.

Además, en dicho texto expresó las razones por las cuales abandonó su cargo.

Publicidad



"Como es conocido por la opinión pública, desde hace más de cuatro años la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en mi contra. El pasado mes de noviembre profirió una providencia de apertura formal de instrucción y me citó a indagatoria una vez ello ocurra. Quedaré formalmente vinculado a ese proceso. Las circunstancias descritas anteriormente exigen que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso y desvirtuar las falsas acusaciones, injurias y calumnias de las cuales he sido víctima junto con mi familia. Esta es la motivación que, con mucha tristeza, me lleva a tomar esta decisión", indicó el excongresista.

Lea aquí el documento completo:

Carta Arturo Char. Cortesía.

Publicidad

Le puede interesar: