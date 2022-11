Retomaré la fumigación aérea contra cultivos de coca: Vargas Lleras

El candidato Germán Vargas Lleras, en entrevista con BLU Radio, dijo sentirse confiado en su paso a segunda vuelta en las elecciones a la Presidencia de Colombia. Aseguró, además, que varios sondeos han sido manipulados. También anunció que retomará las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos y que los diálogos de paz con ELN serán revaluados.

“Las encuestas van a ser derrotadas este domingo”, declaró.

“Que no nos vengan con el cuento de que eso era una fotografía de hace 6 días porque es inadmisible que vengan con el mismo argumento. El domingo los resultados van ser tremendamente distintos a los pronosticados”, sostuvo.

Vargas Lleras rechazó las acusaciones de fraude hechas desde la campaña de Gustavo Petro y dio su interpretación sobre los señalamientos.

"Petro está previendo que el próximo domingo quedará excluida su candidatura de llegar a segunda vuelta y se anticipa de la peor forma posible a desconocer un resultado electroral", declaró.

Fumigaciones aéreas de nuevo

El candidato Vargas Lleras expresó su preocupación por la gran cantidad de hectáreas sembradas con hoja de coca en el país, así como por los problemas de orden público generados por el ELN en varias zonas.

Para acabar con los cultivos ilegales, propuso retomar las fumigaciones aéreas.

"Esa aspersión ha dado resultados en aquellos lugares donde ha fracasado la erradicación voluntaria. No llevamos más de 3.000 hectáras erradicadas voluntariamente", sostuvo Vargas Lleras.

"Tenemos al país invadido de coca, invadido de narcotráfico, querámoslo o no aceptarlo", declaró.

Diálogos con el ELN a prueba

Frente a los problemas de orden público generados por la guerrilla del ELN, Vargas Lleras dijo que el proceso de paz terminará si no hay gestos reales.

Si el ELN no se concentra ni avanza en la negociación, el proceso de paz lega a su fin el 7 de agosto, aseguró el candidato en BLU Radio.

“Como presidente de la República yo le pondría fin al 7 de agosto. No es tolerable que no haya ninguna voluntad de paz”, declaró el candidato.

Inseguridad en Bogotá

El aspirante a la Casa de Nariño también se pronunció sobre la situación de inseguridad de Bogotá.

“Estamos agobiados, claro, Bogotá requiere como muchas ciudades del un aumento del pie de fuerza, pero también requiere de medidas judiciales. Judicliazlación 24 hora sal día, 7 días a la semana. El crimen no duerme”, sostuvo.

Participación del 6% en la EEB terminaría

En el tema de privatizaciones, el candidato aseguró que considera la venta del 6% de la participación accionaria estatal en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB).

"No entiendo por qué la Nación sigue vinculada con un 6% en materia de propiedad de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, eso no le da ningún control, no permite tener un puesto en la junta directiva. Con ese 6% podríamos financiar el tramo a la salida a Villavicencio, en el cual falta construir 20 kilómetros", sostuvo.

"No es tolerable poner más peajes y bien podríamos utilizar el 6% de una participación en una empresa que para la Nación es irrelevante para financiar ese tramo de la vida”, agregó.