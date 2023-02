“Reuniones de planeación terminaban en marihuana y cerveza”: aparecen denuncias contra Susana Boreal

Juan José Yela, quien trabajó en la campaña de Susana Boreal, hoy el ojo del huracán por admitir en el Congreso de la República que fuma marihuana “todos los días ”, denunció malos tratos durante la campaña al Legislativo de la representante.

En diálogo con Mañanas Blu, Yela dijo que trabajó seis meses en la campaña de la hoy representante a la Cámara, tiempo durante el cual fue objeto de malos tratos de parte de ella y de su novio.

“Hace mucho tiempo quería hacer la denuncia, de hecho, desde los tiempos de campaña, pero hubo mucha presión de varias partes para no afectar votaciones, además de unas presiones psicológicas que expresaba Christhian Guzmán. (…) Se nos hicieron muchas promesas a varios jóvenes, que podíamos hacer muchos años, y con esa premisa entramos muchos. Mi denuncia, principalmente, es por el maltrato psicológico que mis compañeros y yo fuimos víctimas durante la campaña y muchos testimonios de otros compañeros que han alzado la voz de manera anónima que prosiguió en la UTL”, dijo.

Añadió, a manera de ejemplo, que en una ocasión hubo unas amenazas a una comunidad, a la que iban a asistir en Medellín, él les comentó a Boreal y Guzmán lo que estaba ocurriendo y ellos lo autorizaron para que “se encargara” del hecho, pero no terminó de la mejor manera: “Les dije: “¿qué vamos a hacer?”. Me dijeron: “Encárguese usted de hacer las vueltas”. Yo gestioné todo lo de los derechos humanos, lo del evento y, al otro día, Susana y Cristian me cancelan por asistir a un cumpleaños de una sobrina. Cuando me rebelo, eso fue en febrero de 2022, Christhian me llama a decirme que era un mal trabajador, que era una mala persona, que estaba tirándome la campaña”.

Yela agregó que los descalificativos estaban a la orden del día y, por esa razón, terminó fuera de la campaña, en la que fungía como secretario general.

“En ese momento me sacaron de mi puesto y pusieron a otra persona que sí les hacía caso”, dijo tras agregar que lo trataron de degradar por su oposición a determinados comportamientos.

Asimismo, relató que el consumo de marihuana de parte de Boreal era permanente, pero aclaró que lo hacía en los espacios recreativos. No obstante, manifestó que muchas veces las reuniones de planeación terminaban en comida, cerveza y marihuana.

“Termina un espacio de 10 horas en donde se dilataba todo, no se estudiaba, no se concretaba nada para la campaña. (….) Yo estoy muy en desacuerdo con la labor que Susana está haciendo en la campaña. Ella nunca se preparó durante campaña para nada. Se le dijo qué tenía que estudiar, qué libros tenía que leer. Los proyectos de ley que sacó como propuesta no eran de ella, eran de una compañera que se encargaba de la documentación y Susana nunca le reconoció eso”, puntualizó.

De otro lado, Andrés Tobón, conocido como El Negro, quien trabajó en la campaña de comunicaciones con la congresista también denunció malos tratos, pero también falta de pago por su trabajo.

“Exigían mucho y de manera no muy ética. A veces se pasaban en el tono de la voz y el trato, a altas horas de la noche. (…) Nos dijeron al equipo territorial que primero iban a pagar las deudas de campaña para pagarnos a nosotros un salario. Nosotros esperamos hasta que se rebasó la tasa y tuvimos que alejarnos del proyecto”, dijo.

Añadió que hace la denuncia solo hoy porque salió a la luz pública el nombre de la congresista del Pacto Histórico y a la pregunta de si Susana Boreal le debe plata, Tobón respondió que sí.

“Sí, total. Desde que inicié con ella a trabajar hasta la fecha. Yo les propuse a ellos que me pagaran un salario mínimo por cada mes que trabajé. No pedía ni tres millones ni cuatro, solo pedía que me pagaran ese dinero”, puntualizó.

