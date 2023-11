Roy Barreras niega llegada al gabinete, pero deja puerta abierta: "Hay que estar loco y lo estoy"

Luego de más de cinco meses alejado de la esfera política nacional, por cuenta de su misión diplomática en el Reino Unido, el expresidente del Congreso Roy Barreras regresó al país esta semana y su presencia en Colombia generó suspicacia, ya que participó en el más reciente Consejo de Ministros, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Esta participación, a la par de la inasistencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la reunión, ambientó la incertidumbre de una posible llegada de Barreras al gabinete ministerial, algo que, según el diplomático, no ha sido ofrecido ni ha sido materia de discusión y su presencia en el Consejo de Ministros se dio por solicitud expresa del presidente Petro.

“No me han ofrecido nada distinto a mi labor en el Reino Unido. La única tarea que me ha encomendado el presidente Petro es trabajar en los proyectos de transición energética, energías limpias y descarbonización con cooperación británica. También en la agenda que permita duplicar el turismo colombiano y garantizar el cierre financiero de los macroproyectos”, expresó Barreras.

Sin embargo, el embajador no descartó la posibilidad de volver al país en un futuro, argumentando su compromiso con la vida pública colombiana: “Hay que estar loco para cambiar la tranquilidad por el trabajo, pero yo estoy loco de amor por Colombia”.

Barreras sostuvo que el motivo por el que adelantó durante este martes, 14 de noviembre, varias reuniones con los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; Hacienda, Ricardo Bonilla; y el actual presidente del Senado, Iván Name, es que está adelantando las gestiones para la celebración de los 200 años de las relaciones bilaterales entre Colombia y el Reino Unido.

Sobre el estado actual de las reformas sociales, el embajador y expresidente del Senado manifestó no estar totalmente enterado de lo ocurrido y que su arribo en el Capitolio era únicamente para saludar a sus antiguos colegas; pero no perdió la oportunidad para defender al Gobierno nacional y enviar un mensaje a la oposición: “Creo que, quienes están haciendo una oposición brutal y feroz que no le perdonan al Gobierno un error de ortografía y lo convierten en titular para buscar un terremoto y quedar en pie, se equivocan”.

Finalmente, habló de los rumores de una eventual candidatura presidencial en 2026 y le lanzó una pulla al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien ya postuló su nombre. “Estamos en 2023, pero hay unos exalcaldes por ahí, como el de Medellín, que se tiran a la piscina antes de construirla, me parece que es demasiado prematuro. Cualquiera que fracasa en la gestión que le encomienda un Gobierno no tiene derecho a aspiraciones mayores”.

