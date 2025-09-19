Se acercan elecciones de Consejos de Juventudes, ¿cuáles son los retos que enfrentan?

Colombia está en cuenta regresiva para las elecciones de Consejos de Juventudes del próximo 19 de octubre, un espacio que permite a los jóvenes entre 14 y 28 años elegir a sus representantes y participar activamente en la construcción de políticas locales y nacionales. Sin embargo, más allá de los beneficios de este mecanismo de participación, los consejeros coinciden en que los retos siguen siendo grandes.

Sebastián Hernández Arroyo, consejero local, distrital y nacional de Juventudes por Cartagena, abogado y gestor de paz, compartió en Mañanas Blu 10:30 a.m. su experiencia en este escenario de representación juvenil.

“Ha sido una experiencia enriquecedora. Me ha permitido nutrir mis capacidades argumentativas, aprender a debatir, a construir desde la diferencia y a conocer liderazgos de todo el país. Representar a nuestras comunidades y amigos, con quienes compartimos el día a día, es algo invaluable”, afirmó.



Retos de un consejero

Pero no todo ha sido fácil. Hernández señala que el principal obstáculo ha sido irrumpir en espacios tradicionalmente ocupados por adultos.

“En un inicio se apelaba a nuestra falta de experiencia, pero muchos de nosotros somos profesionales o estamos en estudios de posgrado. Poco a poco hemos demostrado que tenemos la capacidad para aportar y proponer soluciones a los problemas que vivimos en nuestras comunidades”, explicó.



Otro desafío ha sido el manejo de la exposición pública en redes sociales, donde las críticas y las llamadas “funas” son frecuentes.

“Si aparecemos en una foto con un ministro o con un político, ya nos están señalando. Pero nuestra labor es interlocutar, llevar las problemáticas a las autoridades y buscar soluciones. Las redes sociales, más que un problema, han sido un apoyo para llegar con el mensaje en el lenguaje cotidiano de los jóvenes”, añadió el consejero.



¿Quiénes pueden votar?

La invitación está abierta para que los jóvenes acudan a las urnas, pues pueden votar todas las personas entre 14 y 28 años con tarjeta de identidad, cédula o contraseña. Además, hay beneficios importantes como el 10% de descuento en matrícula, pasaporte y libreta militar.

Las elecciones de Consejos de Juventudes son una oportunidad para que las nuevas generaciones tengan voz en las decisiones que afectan su presente y futuro. El reto, según los propios consejeros, es seguir ganando legitimidad y demostrar que la participación juvenil no solo es necesaria, sino efectiva.