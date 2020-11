Se hundió en la Cámara: archivan acto legislativo sobre reforma política en el Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de acto legislativo sobre la reforma política en el Congreso .

Uno de los puntos más polémicos fue el que pretendía aumentar las curules en el Legislativo. El representante José Daniel López, coordinador ponente, defendió la proposición y dijo que no se aumentaría ni en uno solo los integrantes en el Congreso y que las curules “para los lugares más apartados” saldrían de los escaños que ya están establecidos.

Entre otras cosas, la reforma pretendía que se pudieran financiar las campañas políticas con recursos públicos y no solo con recursos privados, como está actualmente establecido. Además, hablaba de listas cerradas. Es decir, que la ciudadanía no votará por nombres en particular, sino por el partido.

También establecía condiciones para la equidad de género en el Congreso, pues se pretendía que las listas fueran paritarias y que estuviera conformada por hombres y mujeres de manera intercalada.

Creo que el país no está todavía preparado para las listas cerradas, se maneja todavía mucha informalidad y seguramente se prestará para que muchos dirigentes políticos sean los que determinen cómo se conformarán las listas dijo el representante a la Cámara Frankin Lozano.

Por su parte, la representante Ángela María Robledo sostuvo que no está de acuerdo con el archivo, pues “hay que ponerle la cara al país y discutir sobre las necesidades y este proyecto aspira al fortalecimiento de los partidos políticos”.

“La tarea del Congreso es evolucionar y modernizar lo que se ha quedado atrás y esa es la obligación que tenemos como congresistas", señaló el representante Mauricio Toro, quien también se opuso al archivo.