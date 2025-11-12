“Se normalizó el delito dentro del poder”: Luis Carlos Reyes arremete contra el Gobierno

En entrevista con Mañanas Blu, el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, analizó el actual panorama económico y político del país, advirtiendo que “en Colombia se normalizó el delito dentro del poder”. Durante la conversación, el economista abordó temas como la caída del dólar, el lavado de activos y las investigaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien señaló en el pasado por intentar influir en nombramientos dentro de la entidad tributaria.

La charla, que inició con el análisis de la tasa de cambio —que bajó a $3.720, su nivel más bajo en años—, derivó en una reflexión sobre cómo la corrupción se ha instalado en las instituciones públicas. Reyes sostuvo que la “normalización” de estas prácticas es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian Foto: Blu Radio

Reyes sentencia la corrupción en el Gobierno

Reyes afirmó que su paso por el gobierno de Gustavo Petro le permitió constatar dinámicas que, según él, “ya son parte del funcionamiento cotidiano del poder”. “Está tan normalizado que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se da a través de entregar contratos a dedo y cargos críticos a congresistas y sus allegados”, afirmó.



El exministro agregó que esta forma de operar no distingue ideologías: “Ojalá esto hubiera empezado con el actual gobierno, pero pasa desde hace mucho tiempo. En todos los gobiernos ocurre. Necesitamos desnormalizarlo”.

Sobre el caso del ministro Armando Benedetti, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Reyes fue enfático: “Es impresentable que una persona con esa trayectoria esté en un cargo de tanta importancia”. Aseguró haber entregado a la justicia la información que conoció durante su gestión en la Dian y lamentó no haber sido citado a testificar.



Luis Carlos Reyes y su aspiración presidencial 2026

Reyes confirmó que sigue firme en su aspiración presidencial para 2026, una decisión que —según explicó— nació de lo que vivió dentro del Estado. “La motivación de esta candidatura es traer juego limpio a las más altas esferas del gobierno”, señaló.

El exministro enfatizó que la verdadera reforma que necesita Colombia es ética: “Mientras el sistema se base en la compra de poder a cambio de puestos y contratos, las leyes serán victorias pírricas. Necesitamos transformar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Con tono reflexivo, Reyes concluyó que, más allá de las diferencias políticas, “la corrupción es el enemigo común que sigue frenando al país”.

La entrevista dejó claro que el próximo debate presidencial podría girar menos en torno a los modelos económicos y más en torno a cómo recuperar la integridad del Estado y desarraigar la corrupción del poder público.