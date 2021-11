Si el liberalismo se une, podría ser un formidable contendor de Gustavo Petro: senador Velasco

El senador Luis Fernando Velasco propondrá en el Congreso Nacional de Liberales al Pacto Histórico que la Dirección Nacional Liberal compita como partido dentro del Pacto Histórico, por medio de una consulta.

" El gran disidente liberal son los Gaviria (Alejandro y César) . El liberalismo es mucho más que los Gaviria, es mucho más que la división", aseguró el congresista quien dijo que la colectividad no se puede convertir en una "microempresa familiar".

"Si el liberalismo se une, podría ser un formidable contendor de Gustavo Petro", agregó Velasco.

Luis Fernando Velasco aseguró que este mismo lunes dirigirá una carta a las directivas del Partido Liberal con el fin de que se otorgue el aval para que la colectividad participe en la consulta del Pacto Histórico. Al mismo tiempo, enfiló duros dardos contra el expresidente César Gaviria y el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que aspira a postularse por firmas.

"A nombre de los liberales vamos a mandar una carta pidiendo el aval. Esto no es con bolígrafo, esto no es una reunión de 53 parlamentarios que todos dependen si el señor expresidente Gaviria les da o no el aval. Queremos que se abra alguna posibilidad, para que el partido, antes de marzo, tenga algún candidato y pueda participar en le consulta del pacto Histórico

" Alejandro Gaviria es un formidable candidato que le organizó siete años los consejos comunitarios a Álvaro Uribe cuando era subdirector de Planeación y que luego defendió las EPS en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando muchos pedían una reforma fuerte a la Salud. Él no tiene problema, porque él está recogiendo firmas, no está pidiendo presentarse como liberal. Cuando uno recoge firmas es porque no está en un partido", ironizó el congresita.

