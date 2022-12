Si Gobierno pierde plebiscito se podrá reorientar proceso sin finalizarlo: Uribe

A través de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe dijo que si el Plebiscito para la Paz no alcanza el umbral necesario a favor del sí, habrá una oportunidad para orientar el rumbo del proceso con las Farc.

El senador ha indicado en reiteradas oportunidades que si se pierde el plebiscito, mecanismo con el cual los colombianos podrán decidir si aprueban o no los acuerdos de La Habana, ganará el país.



A propósito, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, manifestó el pasado lunes que en caso de que gane el NO ese grupo guerrillero no volverá a las armas.

"Nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte. Precisamente uno de los acuerdos dice que de mantenerse el espíritu de la ponencia del magistrado, nos vamos acoger al plebiscito como forma de refrendación. Estamos seguros de que va a ganar el pronunciamiento masivo del pueblo colombiano refrendando los acuerdos, pero si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”, expresó el jefe guerrillero.