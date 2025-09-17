“Si Petro reconoce carteles guerrilleros, debe rechazar al de los Soles”: Jota Pe Hernández

El Senado de la República aprobó una proposición para reconocer al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista. La decisión, de carácter simbólico, se distancia de la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que ese cartel no existe y lo ha calificado como “una excusa ficticia de la extrema derecha”.

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde y coautor de la proposición, explicó que el pronunciamiento busca enviar un mensaje político a la comunidad internacional. “Celebramos que el Senado haya tomado esta posición muy diferente y distante de la del gobierno nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que el Cartel de los Soles ha colaborado con las FARC (…) si el presidente Petro reconoce que estas guerrillas se están convirtiendo en carteles mafiosos, ¿por qué no rechazar también al Cartel de los Soles?”, cuestionó.

El legislador recordó que la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos no obedeció a una decisión política, sino a hechos comprobados relacionados con el crecimiento de los cultivos ilícitos.



¿Qué se sabe del Cartel de los Soles?

De acuerdo con Hernández, la existencia de esta estructura criminal ha sido confirmada por la justicia estadounidense con testimonios como el de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano. “No solamente existe, sino que es uno de los que principalmente lleva la droga a diferentes países, entre esos Estados Unidos, y también colabora con las Farc”, afirmó.

El congresista aseguró que el cartel operaría desde Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia, donde ha tejido nexos con las disidencias de Iván Márquez.

La proposición del Senado se suma a decisiones similares en países como Ecuador, Argentina, Paraguay y Perú, que ya han catalogado al Cartel de los Soles como una amenaza. “No lo veo como algo menor (…) el gobierno de Estados Unidos verá que hay un Congreso en Colombia que está articulado y dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Hernández.

Escuche la entrevista completa aquí: