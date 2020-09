“Trump ni me conoce, no tiene ni idea quién soy yo”: Gustavo Petro

El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, en entrevista con Mañanas BLU 10:30, contestó a los ataques desde la campaña de Donald Trump en contra de Joe Biden, en el que su nombre fue mencionado por respaldar al candidato demócrata.

Hoy a las 12:15 después de las noticias del mediodía en mañanas Blu cuando Colombia está al aire el senador Gustavo Petro responde a las declaraciones del presidente Donald Trump

“Joe Biden incluso recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro. No es bueno, ¿verdad? No es un buen respaldo”, dijo Trump durante un acto de campaña en Florida.

Petro dijo que la mención de Trump lo tomó por sorpresa y que cree que el actual mandatario estadounidense no debe conocerlo. “Los discursos no los hace el candidato”, sostuvo.

“Trump ni me conoce, no tiene ni idea quién soy yo y muchísimo menos de Colombia. No tiene ni idea de las circunstancias por las que pasa el país, de lo que se mueve detrás del narcotráfico, de la importancia del proceso de paz y de acabar la guerra”, agregó.

Según el senador de la Colombia Humana, Trump desconoce también la historia del M-19.

“¿Cuál es la ideología del M-19 que menciona Trump? Pues la misma que tenía George Washington y Madison, lo que llaman en Norte América los padres fundadores. Es el proyecto democrático liberal”, aseguró.

Según Petro, el narcotráfico en la actualidad tiene cooptado el poder en Colombia.

“Detectan que la mayoría de los latinoamericanos en la Florida son proclives a votar por Joe Biden. En mi opinión, en una forma desesperada, tratan de voltear ese resultado con el miedo. Ese miedo, tratan de volverlo un motor para voltear el resultado. Claro, como yo fui del M-19, y la mayoría de la población latina de Miami y Florida no sabe qué es el M-19, se imagina un Pablo Escobar llegando en avioneta a Miami y asustan, lo cual es irreal, porque el verdadero Pablo Escobar hoy está en el poder en Colombia”, dijo.

Petro afirmó que el Pablo Escobar de hoy es el narcotráfico, que según dijo, es hoy 20 veces más poderoso que en los tiempos del capo del Cartel de Medellín.

“Ese narcotráfico básicamente son carteles oriundos de México que ya controlan, desde la producción de la hoja de coca en Colombia, las rutas, las escalas en Centroamérica y pasan la frontera hacia Estados Unidos. (…) Usted tiene una gran cantidad de narcotraficantes colombianos, en alianza con los mexicanos, con influencia en el poder político en Colombia. Solo le menciono uno, muy famoso recientemente: el ‘Ñeñe’ (Hernández)” agregó.

Escuche a Gustavo Petro en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: