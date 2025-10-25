"Uribe le cambió la vida a los estratos más pobres": Cabal habla de sus planes para 2026

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reafirmó su intención de llegar a la Presidencia de la República en 2026, asegurando que su aspiración nació en 2022, cuando —según ella— fue marginada injustamente en la elección interna del partido.

En entrevista con El Radar, Cabal recordó con claridad ese episodio: “Por descarte me sacan a mí; la gente tenía mucha más afinidad con mi campaña. Eso creó un cisma dentro del partido que duró casi una semana”.

La congresista, reconocida por ser una de las figuras más visibles del uribismo, no ocultó su inconformidad con los procesos internos de esa época. “Yo tenía las mediciones, sabía cómo estaba en redes, y era la única que estaba en la conversación con Petro. Al final hubo zozobra. Creo que querían sacarme a mí para que el candidato fuera Fico”, afirmó.

A pesar de las heridas que dejó aquel proceso, Cabal sostiene que no abandonará el partido. “Mucha gente me decía: sálgase del Centro Democrático, a usted no la quieren. Pero uno no puede ser reactivo. La prueba de la vida fue que me fui al último puesto en la lista al Senado y fui la congresista mujer más votada en la historia”, subrayó con orgullo.



Sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la precandidata dijo que es “muy buena, muy cercana y de mucho respeto”, y aseguró que el líder del Centro Democrático sigue siendo una figura fundamental para la política nacional. Incluso, no descartó que Uribe pueda ser la fórmula vicepresidencial del candidato uribista: “Claro que es viable. Los abogados pueden discutirlo, pero el país quiere ver a Uribe reivindicado”.

Cabal respaldó el uso de una encuestadora internacional, Atlas Intel, como mecanismo para elegir al candidato único del partido, destacando su precisión y experiencia en procesos electorales de alto nivel. Según explicó, los resultados se conocerán el 28 de noviembre.

En cuanto a sus propuestas de Gobierno, la senadora estructuró tres ejes principales: seguridad, reducción del tamaño del Estado y libertad económica. “Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Hay que restituir a los mejores hombres de la Fuerza Pública y recuperar los territorios”, enfatizó.

Publicidad

También planteó una reducción del IVA del 19 al 16% y la eliminación de varios ministerios: “El Estado está hinchado. Hay que bajarlo de 19 a 13 y al final del periodo dejarlo en 9 ministerios. No puede seguir sosteniéndose en los hombros del sector privado”.

Finalmente, advirtió que su principal adversario político es el actual Gobierno: “El enemigo no está dentro del partido. El enemigo es el comunismo, Petro y sus aliados narcocriminales. Nosotros tenemos que rescatar a Colombia y gobernar con los mejores”.

Con un discurso de confrontación directa, María Fernanda Cabal se consolida como una de las voces más fuertes dentro del uribismo, decidida a disputar —esta vez sin exclusiones— la candidatura presidencial del Centro Democrático rumbo al 2026.