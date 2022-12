“Uribe mató a 60.000” y más frases de Diosdado Cabello contra políticos colombianos

Las denuncias del presidente de la Asamblea Constituyente en Venezuela, Diosdado Cabello, contra políticos colombianos en su programa ‘Con el Mazo Dando’ han generado múltiples controversias. La más reciente es la que hizo contra el senador Gustavo Petro, a quien acusó de buscar recursos para su campaña política en el Gobierno del vecino país.



Ante estas acusaciones, el excandidato presidencial respondió que nunca ha pedido ayuda económica al Gobierno venezolano: “No he pedido nunca ayudas para la acción política. (...) Lo que ha planteado Diosdado Cabello es, básicamente, una angustia porque nosotros no respondemos a la línea política que ellos ejercen que, en mi opinión, es profundamente equivocada respecto a su sociedad”.

Pero Gustavo Petro no es el primer político colombiano contra el que Diosdado Cabello arremete en su programa de televisión. El pasado mayo se refirió a las denuncias que hizo el senador Álvaro Uribe Vélez sobre un posible atentado en su contra, orquestado en Cuba y Venezuela; posterior a eso, lo acusó de haber matado a más de 60.000 personas en Colombia.



“Yo no creo que Álvaro Uribe esté asustado porque un tipo que ha asesinado a más de 60.000 personas qué va a estar asustado”, dijo.



En ese mismo programa, le exigió a Iván Duque, quien para esa época era candidato a la Presidencia de Colombia, que, en lugar de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por la crisis en Venezuela, mejor denunciara a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos por los múltiples asesinatos a líderes sociales en el país.

