Blu Radio  / Política  / "Vamos a ver qupe tanta magia me queda": Benedetti plantea Constituyente para sacar reformas

"Vamos a ver qupe tanta magia me queda": Benedetti plantea Constituyente para sacar reformas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que sectores del Congreso buscan hundir la reforma a la salud, tras haber frenado antes la laboral, y reiteró que el país requiere una asamblea nacional constituyente.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros
Armando Benedetti en Consejo de Ministros
Foto: Presidencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que la reforma a la salud enfrenta un bloqueo en el Congreso y acusó a algunos sectores políticos de buscar hundirla mediante maniobras de dilación, como según dijo ocurrió con la reforma laboral.

El ministro afirmó que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural desde hace décadas y que la falta de consensos refleja la necesidad de una asamblea constituyente que permita tramitar los cambios sociales y de justicia que, en su concepto, el Congreso no ha podido resolver.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025.
Foto: AFP

Benedetti explicó que no se trata de falta de votos, sino de un retraso intencional en la discusión, lo cual ha impedido avances en los últimos cinco meses. En ese sentido, aseguró que si no prospera el actual proyecto de reforma a la salud, será necesario acudir a una constituyente en el próximo gobierno para garantizar transformaciones de fondo. “Todo le quedó grande al Congreso”, señaló el ministro, al insistir en que el país necesita un nuevo pacto institucional para tramitar reformas de gran calado.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, participó en la sesión de la Comisión Séptima del Senado, donde inició el tercer debate del proyecto. El funcionario admitió que no ve un ambiente favorable para su aprobación, aunque reiteró que seguirá defendiendo la iniciativa y confió en que se logren los consensos necesarios para sacarla adelante.

