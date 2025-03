Veintidós exalcaldes se alían para aportar sus votos a una candidatura presidencial sólida

Las alianzas políticas para definir candidatos se mueven a poco más de un año de las elecciones presidenciales, lo que llevó a que 22 exalcaldes unieran sus esfuerzos para aportar su capital político a quien sería el contrapeso electoral de la izquierda en el país.

Se trata de exalcaldes de ciudades como Barranquilla, Armenia, Soacha, Quibdó, Leticia, Montería, Cúcuta, entre otras; quienes bajo la alianza ‘Propósito Colombia’ buscan perfilar su apoyo antes de que finalice el mes de mayo a un candidato que puede surgir de esta coalición o que se sumaría a quien se perfile con proyección en las encuestas.

El exalcalde Jaime Pumarejo, quien es uno de los precandidatos de este grupo, señala que busca ser “los oídos y la voz” de los colombianos de las regiones que suelen quedar marginados en estas contiendas políticas.

“Estamos diciendo: entre nosotros vamos a poner proponer un nombre, pero no un nombre que represente a 20 exalcaldes, sino que represente a las regiones olvidadas del país, desde el Caribe colombiano hasta San José; desde Armenia hasta Cúcuta; desde Quindío hasta Leticia, porque todos estamos representados ahí en ese grupo. ¿Y qué estamos diciendo? Que sabemos hacer las cosas bien”, cuenta el exmandatario.

Se trata de un capital político que, de acuerdo con los integrantes de la coalición, está fichado en más de un millón de votantes, lo que podría ser determinante en la contienda electoral.

“Lo que queremos nosotros es sacar un representante y decir que acá estamos nosotros, aquí hay unas necesidades específicas. Es un estilo diferente de política porque lo que queremos es llevar las necesidades de cada región y que este representante, pues lógicamente, también las tenga muy en cuenta, las conozca las particularidades. Hoy una particularidad muy grande, la inseguridad que tenemos”, comentó el exalcalde de Armenia, José Manuel Rios.

“Aquí nadie ha hablado de partidos, aquí a nadie se ha identificado por una u otra tendencia, que si es de izquierda, que si es de derecha. Los problemas del país son los problemas y tenemos que mirarlos objetivamente, técnicamente y naturalmente apuntarle a una solución alrededor de las personas más capacitadas y que obviamente tengan el respaldo general”, expuso el exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

“Importa no decirle de nuevo mentiras al país. Otra vez que vamos a firmar sobre mármol, que no van a subir los impuestos. Eso es falso, todo lo nos lo vienen prometiendo hace 200 años y eso no es cierto. Aquí lo importante es que los impuestos se inviertan en la salud, en la educación, en las vías, en el desarrollo del país. Eso es lo que necesitamos”, planteó el exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga.