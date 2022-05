Bochornoso agarrón de los congresistas Armando Benedetti y Carlos Mejía en plenaria del Senado

Un duro rifirrafe protagonizaron este miércoles los senadores Armando Benedetti y Carlos Felipe Mejía, quienes cruzaron duros insultos y bajos agravios durante una plenaria de la corporación legislativa que debatía temas de importancia como el desempleo juvenil y la violencia contra las mujeres, los cuales pasaron a un segundo plano.

El detonante del durísimo agarrón lo prendió el legislador uribista Mejía , quien lanzó una diatriba contra Roy Barreras y lo acusó de escándalos de corrupción. El senador uribista, además, salpicó de paso a Benedetti y aseguró que ambos parecen ser intocables para la justicia. "Yo no sé que es lo que tienen y lo que hacen", afirmó el congresista.

"A usted [Roy Barreras] no lo tocan, usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país, entre los que está usted y Benedetti, que no los tocan, ustedes son intocables de la justicia colombiana", sostuvo Mejía.

La reacción de Benedetti no tardó en hacerse sentir en el recinto. Con sorna, aseguró que según "un consenso" de todos los senadores, incluidos los del Centro Democrático, había sido declarado como el "más bruto".

"Usted es el tuipo más bruto de este Congreso, no hay nadie más bruto. No se ha leído un libro, habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo, Chávez y Castro se murieron y usted sigue hablando (...) Usted habla con el hígado, no creo que tenga cerebro ni neuronas. Yo hablo con fallos”, sostuvo Benedetti.