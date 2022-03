Vuelve y juega: en el limbo elección de Gustavo Bolívar como vicepresidente del Senado

Este martes se repitió la historia de julio pasado, cuando la oposición postuló al senador Gustavo Bolívar para ser vicepresidente de la corporación, pero fue derrotado por el voto en blanco, ante la resistencia que generó su nombre. En ese momento se procedió a elegir a Iván Name, de Alianza Verde, pero el Consejo de Estado tumbó esa elección y ordenó repetirla.

Ante esto, hoy nuevamente la oposición postuló a Bolívar, de la coalición Lista Decentes, pero otra vez le ganó el voto en blanco con 48, frente a 40 que obtuvo él. Sin embargo, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que la única alternativa era declarar la elección, sin importar ese resultado, para dar cumplimiento al fallo.

“El magistrado fue reiterativo en explicar lo mismo que se ha dicho aquí: en elecciones de segundo grado no es dable contabilizar votos en blanco y tampoco se puede aplicar la votación con nombres distintos, luego no es posible aquí hacerlo, independientemente de las mayorías”, señaló Eljach.

En ese momento empezó una fuerte discusión entre los integrantes de la corporación que controvirtieron esa afirmación. El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, fue el primero en alzar la mano para expresar su desacuerdo.

“Nosotros aquí no le estamos haciendo conejo a la oposición, pero tampoco nos pueden decir que nos van a imponer a un señor que no tiene los modales para dirigir esta Plenaria. A la oposición se le respetará cuando traigan a una persona decente”, puntualizó.

Esa intervención fue respaldada por otros congresistas, entre ellos Paola Holguín, del Centro Democrático, quien manifestó que “es muy claro el Estatuto de Oposición cuando habla de postulación, no de imposición”.

“Él no tiene las mayorías; es que sacó 40 y el voto en blanco 48, y ese es un nuevo hecho. Entonces para qué le piden a la Plenaria que vote si finalmente lo que nosotros manifestemos con el voto no tiene ninguna validez”, agregó.

Mientras tanto, otras voces de la Plenaria sí respaldaron la elección de Bolívar. El senador liberal Juan Fernando Velasco indicó que lo que ocurrió fue un hecho político, pero que se debe acatar la sentencia.

“Ha habido unos votos en blanco, que es un rechazo político a un nombre, pero como bien lo dice la sentencia del Consejo de Estado, el voto en blanco aquí no tiene ningún efecto”, explicó.

A su turno, el senador Bolívar anunció que insistirá en su postulación porque considera que hay que dejar jurisprudencia, pese a que piensa renunciar una vez se confirme su elección, para cederle el lugar al senador indígena Feliciano Valencia.

“Si yo hoy hubiera obtenido un voto contra 99 en blanco, yo hoy sería el vicepresidente, pero yo no estoy aquí por un cargo. A mí me importa un bledo un cargo. Estoy aquí tratando de sentar jurisprudencia para que en el futuro las mayorías no quieran aplastar a las minorías imponiéndoles el nombre que a ellos les gusta”, precisó.

Bolívar también dijo que en julio próximo su bancada será mayoría y que, de quererlo, podría ser hasta presidente del Senado, asegurando que dará garantías a quienes se conviertan en minorías.

“Si quiero puedo ser hasta el presidente del Congreso en julio, porque soy la cabeza de lista de la lista más votada en la historia de Colombia. El cargo es lo de menos”, concluyó.

Finalmente, hoy no está claro qué ocurrirá, pues la Mesa Directiva, en cabeza del conservador Juan Diego Gómez, elevó consulta al Consejo de Estado para resolver el tema, pues no se pudo rarificar la elección debido a que se rompió el quórum. Bolívar insistió en que interpondrá los recursos necesarios, incluso una acción de incumplimiento, si no le garantizan su elección.

ANUNCIO Que Denunciaré al Presidente del Senado, Juan Diego Gómez por Fraude a Resolución judicial y prevaricato por Omisión.

Si perdemos esta lucha por los derechos de las minorías, rompemos el estado de derecho y el Estatuto de la oposición. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 23, 2022

