“Yo asumo la responsabilidad”: Gerardo Yepes negó recibir dádivas por ponencia de reforma a la salud

En las últimas horas y de manera intempestiva, fue radicada la ponencia oficial de la reforma de la salud que presentó el Gobierno nacional, a cargo de la ministra Carolina Corcho . El texto estaba firmado por Gerardo Yepes , representante a la Cámara del partido Conservador, pese a que el líder del directorio, Efraín Cepeda, dijo que la colectividad no acompañaría la iniciativa. Según el congresista lo hizo de manera personal y no a nombre del partido.

“Asumo la responsabilidad de esta ponencia, porque ahí no estamos aprobando la reforma a la salud, pero sí abrimos el debate. Nosotros no podemos cercenarle la posibilidad a ningún congresista ni a ningún ciudadano que este debate fundamental, en el tema de la salud, sea privado", indicó Yepes.

De acuerdo con el parlamentario del departamento del Tolima, "hay que abrir el escenario legislativo, el el Congreso de la República. Ahí tendrán las diferentes posturas de los partidos. Aquí lo que interesa es el bien colectivo el derecho a una salud", explicó.

El legislador, quien a nivel local fue alcalde del municipio de Santa Isabel, gerente de Indeportes Tolima y exdiputado, aseguró que respeta la citación a una reunión de bancada del 11 de abril. Y en ella explicará por qué le dio el visto bueno al texto radicado.

“Yo soy absolutamente respetuoso con las determinaciones que tome el partido Conservador, pero también en esa reunión de bancada pues yo también presentaré mi postura y me acogeré a lo que la mayoría disponga”, manifestó el representante Yepes.

El legislador fue claro en manifestar que no recibió nada a cambio del Gobierno por su firma en la ponencia.

“Totalmente una decisión personal, autónoma, libre, es una posición. Yo no puedo olvidar de donde vengo, de las entrañas de la gente humilde, pobre, con una madre que no alcanzó a tener un sistema de salud a tiempo, una hermana que se muere de cáncer por la precaria atención de las EPS. Yo no puedo olvidar eso. Alcalde de un municipio que vio cómo su hospital se quebraba porque las EPS no transferían los recursos. Eso no lo puedo olvidar y eso es lo que yo represento”, recalcó.

Sobre la ponencia que fue radicada en horas de la tarde en la Comisión Séptima, Yepes aseguró que se mantiene el sistema mixto, con la continuidad de las EPS.

“Lo que nosotros estamos permitiendo es que se genere un sistema que sea mixto, en el que haya la participación de las EPS. Unas competencias no tan abiertas, eso lo defendemos", refirió el legislador conservador.

Así lo publicó en su cuenta oficial de Facebook:

En su concepto, "Lo que pasa es que hay varias líneas gruesas que si nosotros permitiéramos que entren este texto de la ponencia prácticamente no habría transformación en el sistema general de salud y quedaría como está. Eso es lo que no toca permitir; sin embargo yo seré respetuoso de la decisión del partido”.

Por último, Yepes dijo que nunca fue en contravía de las posiciones de su partido y lo que hizo fue manifestar una posición personal.

