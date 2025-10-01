A 1 mes de denuncias por recursos de loteo ilegal en Medellín, sacerdotes no reciben protección 

En el corregimiento de Altavista de Medellín persiste la inquietud para dos sacerdotes cuyas vidas aseguran que siguen en riesgo tras recibir hace un mes mensajes intimidatorios por parte del grupo delincuencial Los Chivos a raíz de denuncias públicas.

Y es que a pesar del tiempo transcurrido y las alertas levantadas se ha advertido que Andrés Felipe Hio y Didier Villegas aún no han recibido respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección a la solicitud interpuesta.

Amenazas del grupo criminal se habrían derivado por pronunciamientos de los religiosos sobre acciones de loteo ilegal en zonas de alto riesgo en el corregimiento, de las que Los Chivos estarían percibiendo millonarios recursos aprovechándose de la necesidad de vivienda de poblaciones vulnerables.

Frente a las acciones para garantizar la seguridad de los sacerdotes, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que se activó una ruta de atención en articulación con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y actualmente gozan de patrullajes diferenciales por parte de la Policía. Sin embargo, enfatizó en que se requiere una respuesta pronta por parte de la UNP.



“Necesitamos que las entidades cumplan lo que le corresponde. Nosotros estamos aquí particularmente para hacer que las cosas pasen para ayudar, para enfrentar, pero necesitamos que entonces el Ministerio del Interior que en la UNP active la ruta de manera eficiente, oportuna y sean garantes también de la vida como lo somos nosotros con nuestras intervenciones”, aseguró Villa.

Según el secretario de seguridad, reforzó las versiones frente al loteo ilegal que se ha registrado en la zona, especialmente en el sector Mano de Dios, donde a finales de agosto 130 familias en zona de riesgo lo perdieron todo tras el desbordamiento de la quebrada La Guayabala.

Indicó que siguen atendiendo a la población damnificada, pero al mismo tiempo interviniendo construcciones irregulares. Allí hace pocos días se destruyeron piscinas que habían sido diseñadas desviando la quebrada La Hueso.

“¿Cómo es el descaro de estos tipos que ya el loteo ilegal ni siquiera es para lotear para hacer viviendas?..()...Ya es hasta para hacer bares, discotecas, piscinas, poniendo en riesgo la vida y la integridad, no solamente ambiental, sino de las mismas personas. Y se defendieron como pudieron defenderse intimidándonos con artimañas jurídicas y nos fuimos hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Autoridades de seguridad en la capital antioqueña indicaron que están dados todos los elementos para que las instituciones competentes tomen medidas de fondo frente a la protección de los religiosos amenazados y evitar nuevas intimidaciones u otras situaciones más graves que comprometan su integridad.