A diferencia de problemas en el país, en Medellín están asegurados recursos del PAE: Fico

Los recursos del PAE están asegurados en Medellín. A pesar de la crisis en otras regiones del país, en la capital de Antioquia ampliaron en cerca de 100.000 millones de pesos los recursos para la alimentación de los niños. La alcaldía aseguró que esos dineros son “sagrados”.



Parte de tranquilidad en Medellín

Aunque la alerta a nivel nacional sigue activa por la posible afectación a más de 500.000 niños que se podrían quedar sin el Programa de Alimentación Escolar, desde Medellín se entregó un parte de tranquilidad sobre el giro de los recursos necesarios para que el PAE funcione con normalidad en la ciudad.

Lo que destacan desde la Alcaldía de Medellín es que el presupuesto de 2024 era cercano a los 240.000 millones de pesos y para el 2025 ya se había aumentado a 359.000 millones de pesos. Además, reconocieron que el año pasado entregaron 33 millones de raciones de alimentos en las 421 sedes educativas de la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la disposición de los recursos para el Programa de Alimentación Escolar es innegociable para la Administración Distrital.

“El plan de alimentación en Medellín está garantizado. Nosotros ponemos los recursos y eso es sagrado. Inclusive, va a pasar de 220.000 niños y jóvenes que tenían el programa garantizado arrancando el año pasado a terminar el 2027 con 268 000 niños y jóvenes”, aseguró.

Por su parte, la alcaldía destacó que también se están adecuando y poniendo nuevos restaurantes escolares para que la comida se prepare en el sitio en una estrategia de mejoramiento similar a lo que ya comunicó la Gobernación de Antioquia que indicó que asegurará recursos para 2026 para más de 315.000 estudiantes en el departamento gracias a vigencias futuras excepcionales por 189.000 millones de pesos.

Solamente, con el dinero de la Administración Departamental, se le hará el pago a 6.272 manipuladoras de alimentos, quienes harán posible la preparación y entrega de los complementos en las instituciones educativas del departamento.