Niño murió tras ingerir veneno envasado en una botella de gaseosa en Turbo, Antioquia

Un trágico accidente enluta al Distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño. Un menor de aproximadamente tres años, que residía en la vereda Coldesa, perdió la vida luego de ingerir accidentalmente un veneno que estaba almacenado, al parecer, en una botella de gaseosa, lo que habría provocado la confusión del niño.

De acuerdo con la información preliminar, el pequeño fue trasladado inicialmente a la Clínica Panamericana y luego a Medellín para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos de los especialistas falleció a causa de la intoxicación.

Pediatra atiende a un niño Foto: ImageFX

En diálogo con Blu Radio, Marla Indira Fadul, secretaria de Gobierno de Turbo, advirtió sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los hogares y fincas de la región, donde es común el uso de sustancias químicas para labores agrícolas que en muchas ocasiones son reenvasadas en tarros de medicina, yogur o gaseosas.

"Un menor de edad que al parecer falleció por envenenamiento. Es importante que estemos atentos, que mantengamos estos productos peligrosos fuera del alcance. Por lo general tenemos la tendencia a envasar productos químicos o productos de envenenamiento en frascos, de remedios, de gaseosas", destacó Fadul.

La Secretaría de Gobierno recomendó a los padres de familia guardar pesticidas, medicamentos y productos de limpieza en sus envases originales y con etiquetas claras, no reenvasar sustancias tóxicas en botellas de bebidas o frascos de remedios, mantener estos productos en lugares altos, cerrados con llave o candado, enseñar a los niños desde temprana edad que estos líquidos no son alimentos ni bebidas y tener siempre visibles los números de emergencia de hospitales y autoridades.