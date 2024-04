A pesar del cierre de hotel Gotham, Fico insiste en extinción de dominio donde haya abuso de niños

Tras comunicado del hotel Gotham donde anunció su cierre definitivo, el alcalde Federico Gutiérrez aclaró que sí solicitará la medida de extinción de dominio donde se compruebe la explotación sexual de menores de edad, pero que él no es quien la aplica.

Tras el sorpresivo anuncio del Hotel Gotham de cerrar definitivamente tras el presunto caso de explotación sexual que ocurrió en sus instalaciones con dos menores y el estadounidense Timothy Alan Livingston, Federico Gutiérrez se refirió a esta decisión a propósito del comunicado del establecimiento donde aseguran que declaraciones de la misma Alcaldía les generaron “un daño permanente en el mercado”.

El alcalde de la capital antioqueña insistió en que ha solicitado y seguirá solicitando que sobre unidades comerciales que promueven estos delitos se apliquen las sanciones más severas, que ha propuesto entre ellas la extinción de dominio, pero que no es él quien define esta situación, sino entidades como la Policía y la Fiscalía.

“A quien se le compruebe que dentro de estos bienes se genera y se produce la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes yo claro que como alcalde pido la extinción de dominio, pero no me corresponde a mí aplicar extensiones de dominio. Eso le corresponde a la Fiscalía y a la Policía en el trabajo de investigación”, aseguró el mandatario local.

Sobre la lucha contra la explotación sexual de menores, el mandatario insistió en la necesidad de que diferentes sectores trabajen en articulación y que para ello precisamente sostendrá en los próximos días un encuentro con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri.

De igual manera, promotores del plantón contra lo ocurrido el pasado 28 de marzo en ese hotel aseguraron que pese al cierre se mantiene la movilización preparada para la tarde de este martes 9 de abril.