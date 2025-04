Abogada Otero responde a denuncias de director (e) de Corpourabá: “Miente”, dijo

Este martes, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, habló el director encargado de Corpourabá, Jorge David Tamayo, quién insistió en las denuncias que ha realizado en los últimos días sobre presiones e intimidaciones del político Julián Bedoya para que la dirección quede en manos de una ficha del Gobierno de Gustavo Petro.

Tamayo exponía que debe haber un interés particular por parte de Javier Restrepo, quien también es socio del puerto y de la abogada Catalina Otero. En Mañanas Blu, 10:00 AM respondió Otero, asegurando que el director (e) está “mintiendo”.

“Este señor está mintiendo, utilizando un encuentro que para mí fue como cualquier otro, en la vida cotidiana de cualquier persona. En realidad, nunca se le ha dado la instrucción de que cierre el puerto ni de parte mía ni de parte de Javier”, puntualizó.

Julián Bedoya Foto: @JulianBedoyaGo

Esto, es relación a las acusaciones sobre una supuesta reunión en un hotel de Medellín de la cual habló Tamayo. La abogada dijo que este caso viene “sonando” en medios de comunicación desde hace tiempo, lo cual la “desconcierta” por cómo se está “usando”.

“(…) Y realmente me a mí me desconcierta ver la forma cómo se está utilizando esto; un encuentro que fue casual, un encuentro que para nosotros fue de nuestra vida cotidiana para hacer semejante escándalo. Corpourabá no tiene la competencia sobre el puerto, la tiene la Anla”, señaló.

Licencias ambientales

La abogada Otero indicó que “otra cosa muy distinta es que la Anla hoy esté avizorando irregularidades” y la principal, para ella, el tema de la consulta previa, que es un asunto que “hoy se hace necesario por dos elementos fundamentales ”, según comentó.

Durante la conversación, Otero también se refirió al tema de la irregularidad ambiental. Enfatizó que la licencia ambiental del puerto ha sido cuestionada por la Anla, que está revisando si se realizaron consultas previas adecuadas en el área de influencia del proyecto.

Añadió que el desarrollo tiene que ser “responsable". En su opinión, es imprescindible escuchar a las comunidades afectadas y asegurar que su voz sea parte del proceso de desarrollo.

“Uno, es que la Anla consideró que la presumida ha sufrido tantas afectaciones ambientales que está dentro del área de influencia del proyecto. Entonces ellos tienen que modificar su licencia ambiental y el otro tema que para la Anla es absurdo, y que en realidad nadie entiende, es cómo un puerto se hizo en su licenciamiento sin carreteras y cómo el director de Corpourabá levanta una medida cautelar cuando hay un proceso sancionatorio de la propia corporación autónoma en curso", precisó.