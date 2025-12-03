Agencia Nacional Minera negó, por cuarta vez, solicitud a Quebradona por título minero en Antioquia

Por cuarta ocasión. la Agencia Nacional de Minería, decidió negar la solicitud que hizo la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S, filial de la multinacional AngloGold Ashanti, sobre el título minero otorgado en los municipios en dos municipios del Suroeste de Antioquia.

La decisión que nuevamente fue negada a la multinacional sudafricana de minería de oro, obedece a que encontró que la empresa que busca operar en los municipios de Jericó y Támesis, está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.

Según explicó en Agencia Nacional Minera, “la resolución se adoptó tras un análisis técnico y jurídico en el que se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”.

Adicionalmente, el análisis determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables en el Suroeste Antioqueño, que comprende a los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, que recientemente se reglamentó bajo la Resolución 855 hace pocas semanas por el Ministerio de Ambiente.



Con base en estas consideraciones, y tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, nuevamente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, resolvió negar la prórroga solicitada, reafirmando que se respeten las decisiones ambientales y se escuche a las comunidades, donde según el Anla hace parte de los pilares de la Minería con Propósito que promueve la Agencia Nacional de Minería.

Hay que señalar que desde el año 2016 la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S, ha hecho cuatro solicitudes de prórroga del título, pero 9 años después la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera lo ha negado.

La empresa confirmó que evalúa el auto y harán un pronunciamiento en las próximas horas.