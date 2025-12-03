En vivo
Agencia Nacional Minera negó, por cuarta vez, solicitud a Quebradona por título minero en Antioquia

Agencia Nacional Minera negó, por cuarta vez, solicitud a Quebradona por título minero en Antioquia

Según la entidad encontró que la empresa que busca operar en los municipios de Jericó y Támesis, está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.

