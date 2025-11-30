Alborada en Medellín: uso de pólvora por menores podría generar sanciones a los padres

A propósito de la alborada en Medellín, el inicio de la temporada decembrina y el incremento de quemados en Antioquia en un 142 %, expertos explican las responsabilidades y las consecuencias que enfrentan los padres que permiten que sus hijos manipulen pólvora.

El abogado penalista Óscar Santamaría advierte que, más allá del riesgo para la vida y la salud, esta práctica puede terminar en sanciones legales y económicas serias. Si un menor causa daños mientras manipula pólvora, los padres pueden ser multados bajo el Código de Policía. La sanción económica puede llegar hasta los 32 salarios mínimos, además de la obligación de reparar cualquier afectación a terceros o daños a bienes muebles y a propiedades.

"Pueden ser sancionados con el Código de Policía. Pueden ser multados y la multa es económica. Tendrán que pagar también si hay daños a terceros o daños a bienes muebles e inmuebles, tendrán ellos que reparar estos daños", destacó Santamaría.

Pero las consecuencias no se quedan ahí. Cuando el uso de pólvora provoca lesiones en personas o animales, también podría configurarse el delito de lesiones personales o daño en bien ajeno, lo que llevaría el caso directamente al ámbito penal.



Estas advertencias llegan en una temporada en la que el uso de pólvora vuelve a dispararse. A la fecha, Antioquia ya suma 68 lesionados, entre ellos 12 menores de edad, una cifra que preocupa y que, según las autoridades, suele crecer en las noches de alborada y en los días fuertes de fin de año.