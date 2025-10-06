Alcalde de Anorí volvió al municipio tras recibir amenazas; Gobernación pidió protección

Cuatro días después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informara a través de su cuenta de X que el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, había sido víctima de diversas amenazas por parte de las disidencias de alias 'Calarcá', el mandatario departamental afirmó que Silva regresó al municipio a pesar de los riesgos de seguridad que aún hay en el Nordeste antioqueño.

En su momento Rendón expresó que las amenazas están siendo analizadas de manera exhaustiva para poder determinar su autenticidad y a través de qué medio llegaron los mensajes intimidantes, ya que no se conoce si la información llegó por un panfleto, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp.

Luego de varios días de incertidumbre y temor en Anorí, Rendón confirmó en su cuenta de X que el mandatario local ya había regresado a su municipio. Sin embargo, le envió un mensaje contundente a las autoridades competentes, “es responsabilidad de nuestra Fuerzas, así como de la UNP, garantizarle y cuidar de su vida”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia aprovechó la situación para nuevamente criticar la Paz Total en medio de un mensaje enviado directamente a Gustavo Silva, “Dios lo guarde de todo mal y peligro y en especial lo proteja de los criminales de la Paz Total de Gustavo Petro”.



Se espera que en las próximas horas haya un refuerzo operacional en Anorí para evitar afectaciones contra la integridad del mandatario, a la vez que desde el municipio del Nordeste antioqueño claman para que la Unidad Nacional de Protección le dé más elementos de seguridad a Gustavo Silva.