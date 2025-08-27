Alcaldes de Antioquia apoyaron a gobernador tras interceptaciones: "Es una persecución judicial"

Alcaldes, concejales, diputados y líderes comunitarios se dieron cita en la Plaza la Alpujarra de Medellín este miércoles para mostrar su solidaridad al gobernador Andrés Julián Rendón, ante lo que consideran "una supuesta persecución judicial" en contra del mandatario regional. Varios mandatarios, con micrófono en mano, dieron su punto de vista sobre este proceso y cuando fue el turno de Wilser Molina (de Amagá), este aseguró que allí estaban más de 60 alcaldes mostrándole apoyo a quien preside el departamento.

Esto tras una semana de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación tuvo acceso a las conversación de Rendón, por varios días, con por lo menos 10 personas incluyendo funcionarios del gobierno de Antioquia, excontratistas del municipio de Rionegro y del mismo gobernador. Las mismas fueron avaladas, el pasado 13 de agosto, por tres magistrados de la Sala Penal Superior del Tribunal Superior de Bogotá.

Esto, en medio de las indagaciones que avanzan en el caso judicial que enreda al mandatario por presuntas irregularidades en la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro, durante su periodo como alcalde entre 2016 y 2019.

"Nosotros tenemos que sentar un precedente. Aquí la oposición no puede ser perseguida por las instituciones y máximo cuando es directrices de gobierno nacional, un gobierno nacional que es complaciente con el delito, un gobierno nacional que es complaciente con los delincuentes, un gobierno nacional que deja asesinar a sus soldados y a sus policías", manifestó Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá.

Por su parte, el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez cuestionó que se reactive esta indagación al mandatario regional, tendiendo en cuenta que los dos CAI tienen sus obras terminadas.

"Está siendo hoy atacado y perseguido judicialmente. ¿Qué tenemos para decir? Que lo rodeamos, que lo respaldamos, que los alcaldes y los antioqueños estamos con él. Somos conocedores de que por las obras que hoy está siendo perseguido, son obras que están terminadas, que fueron puestas en funcionamiento y que hoy esos CAI están operando", manifestó.

En medio del plantón que se realizó a las afueras de las oficinas de la Gobernación, Rendón agradeció a los mandatarios locales que le mostraron su apoyo y manifestó que esto es más en apoyo a la democracia, la libertad y el derecho a discernir.

"Los alcaldes muy generosos, yo miro esto sobre todo como una necesidad de defender valores tan importantes en la democracia como son la libertad y el derecho a discernir y a pensar distinto a lo que quiere imponer el gobierno nacional. En Antioquia hemos sido la contención a lo que ha querido imponer Petro en el país", aseguró Rendón.

Sectores políticos de Antioquia cercanos al mandatario antioqueño como el caso de su partido, Centro Democrático, también en días anteriores lo respaldaron y calificaron las acciones como de "gravedad extrema".

Lo que conoció Blu Radio es que todavía ese proceso judicial avanza en etapa de indagación y este procedimiento es objeto de estudio, que se evaluará y que, por el momento, no es sujeto de responsabilidad penal como lo señaló el gobernador Rendón.