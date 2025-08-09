Alcaldía de Medellín activó el plan de prevención contra incendios forestales

La llegada de miles de turistas a Medellín para disfrutar de la Feria de las Flores no solo ha causado que las autoridades extremen las medidas de seguridad, sino que también ha encendido las alarmas respecto a posibles incendios forestales en zonas como, por ejemplo, el corregimiento de Santa Elena en donde se centra gran parte de las celebraciones por esta época.

La Alcaldía de Medellín decidió poner en marcha el plan de prevención de incendios forestales para poder sensibilizar a los turistas y a los habitantes de la ciudad sobre el uso prudente del fuego que eventualmente gestionado de mal manera en la realización de alimentos podría generar conflagraciones de grandes dimensiones.

Carlos Quintero, director del DAGRD, aseguró que es importante tener en cuenta que también hay presencia masiva de personas en lugares como el Cerro Nutibara o el Cerro El Volador donde también las alertas están activadas.

"Durante todo el año, llevamos más de 49 incendios forestales. Esta es la temporada más seca del año. Tenemos que ser corresponsables con el riesgo. Si sale a zonas boscosas, no realice las mal llamadas quemas controladas", expresó Quintero.

Desde la capital de Antioquia aseguraron que como parte del plan ya se hace el monitoreo e inspección intensiva de las zonas boscosas y laderas con ocho estaciones de Bomberos, sobre todo si se tiene en cuenta que el 70 % del territorio de la ciudad es zona rural.

Por último, y como manera de advertencia a la comunidad, el DAGRD y los Bomberos Medellín le pidieron a la comunidad mantener la vigilancia, pues por lo que resta de agosto predominará los días secos que pueden ayudar a que se propaguen los incendios en la región.