Medellín disfrutará del Desfile de Chivas y Flores con más de 60 vehículos tradicionales

En los últimos días de la Feria de las Flores Medellín se presencian los eventos más emblemáticos de la celebración, como el Desfile de Silleteros que será el cierre este domingo, pero como antesala se llevará a cabo hoy el de Chivas y Flores, que será presenciado desde las mismas 42 graderías por los cientos de visitantes, sobre la avenida del Río.

Este evento, en su versión número 23, se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana, cuando inicia la decoración de chivas y carrozas, dos horas más tarde se llevará a cabo la premiación de la escalera ganadoras y su recorrido que comienza a las 2 de la tarde saliendo desde el antiguo Puente de Guayaquil por la Avenida Regional en sentido sur-norte, luego gira por la calle San Juan y finaliza en la Avenida del Ferrocarril a la altura de Plaza Mayor. Como previa del desfile Chivas y Flores se llevará a cabo el desfile Héroes de la Patria a las 12:30 del mediodía.

Ovidio Moncada, director del desfile, destacó que tendrán la participación de más de 60 chivas tradicionales provenientes de distintos municipios de Antioquia, rindiendo homenaje a uno de los medios de transporte más representativos del campo colombiano.

Mientras que anteriormente entre el 60 y 70 por ciento de los vehículos participantes eran chivas rumberas, para esta edición se apeló a la tradición y no se permitió la participación de las mismas, sino que tuvieran todas las bancas.

"Nos ha llevado a tomar algunas decisiones, por ejemplo, el hecho de que solamente se puedan participar las chivas con su estado natural, como se encuentran los municipios, con todas sus bancas. El desfile no va a permitir este año que vayan chivas con pistas de baile o con bancas laterales como se acostumbran", mencionó Moncada.

Para esta ocasión son más de 20 municipios los que traerán su delegación a la ciudad, para participar de este desfile, además de chivas familiares (pequeñas) que también se inscriben para hacer parte de él. Arboletes, Ciudad Bolívar, Rionegro, Santo Domingo son algunas de las localidades que participan por primera vez.

"Es importante participar en esta actividad porque podemos promover y mostrar las fortalezas que tiene nuestro querido municipio, un municipio de 25.000 habitantes, de vocación agrícola y las chivas son como un referente muy importante porque contamos con 24 chivas las cuales trabajan para las 40 veredas que tiene San Vicente Ferrer", destacó Nelson Henao, alcalde del municipio de San Vicente Ferrer.

Germán Vélez, alcalde de Andes, destacó que esta localidad del Suroeste antioqueño fue la ganadora el año anterior y que para esta segunda ocasión participarán con cinco vehículos, con una comitiva de 250 personas.

"Mostrar lo que es Andes, es una cultura, es una tradición. La verdad que el desarrollo de nuestro municipio y más del sector agropecuario se ha dado alrededor de las chivas, en muchos gestores culturales de el municipio que estuvieron en la Universidad de Antioquia. Hoy ya han sacado unos manuales, la han mostrado por todos lados y también nuestros pintores se han dado a conocer a través de todas estas figuras emblemáticas de nuestras", aseguró el mandatario.

Según sus organizadores, la jornada contará con comparsas, música en vivo, bailes típicos y exhibiciones de carga tradicional, para evocar las ferias de antaño y el espíritu festivo de los caminos de tierra.

A su vez, la chiva ganadora recibirá una placa que la acredita como la mejor “Escalera” de Antioquia y la convertirá en la imagen principal de todas las piezas publicitarias de la próxima versión del desfile.