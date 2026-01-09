Alcaldía inyectó $5.000 millones al Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado: crisis continúa

La Alcaldía de Envigado inyectó 5 mil millones de pesos para aliviar la crisis financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel, por falta de pago de las EPS intervenidas del Gobierno Nacional. Sin embargo, estos recursos alcanzaron únicamente para completar los pagos del mes de diciembre de lo adeudado a sus colaboradores.

El Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado en medio de la difícil situación económica que está atravesando aún tenía pendiente el pago de la prima de servicios de diciembre de sus colaboradores. Para subsanar este inconveniente la Alcaldía de Envigado inyectó $5.000 millones para realizar dicho pago que ya tenía casi 20 días de retraso.

Sin embargo, este sustento económico que hoy recibe el hospital por parte de la Administración Municipal, es solo un pequeño respiro. De acuerdo con su gerente, mensualmente la institución requiere de unos $16.000 millones para cubrir todos sus gastos.

Así lo aclaró la gerente del Hospital Martha Lucía Vélez Arango: “Es más o menos lo que cada mes, digamos, involucra todo lo que tiene que ver con nómina, que es de 7 a 8 mil millones, todo lo que tiene que pagar de los especialistas, más o menos unos 3.500 millones, y lo que tiene que pagar en cuotas de préstamos que hizo para salir de esta situación, impuestos y los medicamentos e insumos”, explicó la funcionaria.



Claro que esta no es la primera vez que la Alcaldía de Envigado apoya económicamente al Principal hospital de este municipio, durante el mes de diciembre ya habían transferido $2.000 millones y en total durante los últimos dos años una inversión cercana a los $25.000 millones.

“El municipio ha apoyado en esta administración con 25.500 millones. El hospital es municipal. Nosotros entendemos que la salud es lo más importante, y nosotros por eso hacemos esfuerzos. Nos restringimos, no hacemos algo, una obra, aplazamos, movemos cosas”, indicó el alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona González.

De acuerdo con la gerente, el principal motivo de la crisis financiera de Manuel Uribe Ángel se debe a la falta de pagos por parte de las EPS al Hospital por la prestación de sus servicios. Las EPS que a la fecha más les deben son, La Nueva EPS que adeuda $51.000 millones, Savia Salud debe en total $39.000 millones y Coosalud $8.500 millones.

Recordemos que este hospital presta servicios de salud a pacientes de distintas EPS del departamento y de acuerdo con la gerente Vélez solo el 40% de sus pacientes son envigadeños, y por su ubicación geográfica, el otro 60% corresponde a usuarios del resto de los municipios del departamento, incluyendo Medellín.