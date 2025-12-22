Alertan sobre disminución del pie de fuerza en Briceño tras ataque donde murió niña de 14 años

Tras ataque armado en zona urbana en el que murió una niña de 14 años, en Briceño alertan por la disminución en el pie de fuerza. Ocho refuerzos de policía tan solo estuvieron un mes en el municipio y ya fueron trasladados.

El complejo panorama de orden público en el municipio de Briceño, que tuvo su punto más álgido con el desplazamiento forzado de más de 1.200 personas desde 25 veredas, sigue generando preocupación no sólo por nuevas acciones violentas, sino por el limitado pie de fuerza con el que cuenta la población.

Así lo expresó el alcalde Noe Espinosa, quien aseguró que en las últimas semanas habían llegado ocho policías a la estación de la localidad para reforzar las labores de una docena de hombres con las que habitualmente cuentan para atender la zona urbana.

Sin embargo, el mandatario indicó que ya no cuentan con ese apoyo. Los uniformados duraron cerca de un mes y ya fueron trasladados a otros lugares, pese a que se siguen registrando situaciones como la de los últimos días donde un ataque sicarial cobró la vida de un hombre y una adolescente de 14 años de edad en el barrio Divino Niño. Espinosa admitió que hay temor en la población.



“La gente está con la zozobra de lo que sucedió esta semana. La gente ya, digamos, se preocupa porque qué dirá. "No, ya uno no puede ni salir de noche." Entonces, estamos ahí a la merced de toda la situación. De todas maneras, esperemos a ver que ya la fuerza pública siga haciendo las investigaciones”, aseguró.

El déficit de uniformados coincide con recientes pronunciamientos como el de la Defensoría del Pueblo, donde invitó a las autoridades locales, regionales y nacionales a implementar de manera urgente las recomendaciones de la alerta temprana 019-250 que había sido emitida para la localidad.

En ella expresaron la necesidad de adoptar medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada entre una facción del frente 36 de las disidencias de las Farc, autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’ y el Clan del Golfo.