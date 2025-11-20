Antioquia en alerta: derrumbes y daños en calzadas afectan movilidad en vías clave

La temporada de lluvias sigue generando estragos y afectaciones en diferentes vías del departamento de Antioquia, uno de los puntos críticos y que tiene en alerta a las autoridades está en el kilómetro 14 de la autopista Medellín - Bogotá, en donde un talud de 200 metros de altura amenaza con el cierre de la importante vía de carácter nacional.

Según han destacado desde la Gobernación de Antioquia, la inestabilidad en el terreno generó el desprendimiento de tierra en la zona, por lo que se tuvo que hacer un cierre preventivo para retirar el material en la autopista. Este hecho prendió las alarmas de las autoridades que han puesto sus ojos en la vía Medellín - Bogotá para evitar una tragedia.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, aseguró que, en conjunto con la concesión de la autopista, se están realizando las labores de vigilancia y prevención en el lugar del talud.

"Causa deslizamientos, caída de rocas, caída de tierra. Debimez, que es la concesión encargada de la autopista Medellín-Bogotá, ha tenido precaución, viene organizando el talud, perfilando, haciendo el manejo contiguo y el monitoreo", aseguró Gallón.



Pero no es la única situación relacionada con la movilidad, ya que en la Avenida Regional de Medellín se reportó una avería en la calzada oriental, situación que llevó al cierre temporal de la vía que afecta la movilización de miles y miles de paisas que usan este importante corredor. Aunque las labores se adelantan de manera urgente las lluvias podrían demorar los arreglos que ya han causado congestión vehicular en el Valle de Aburrá.

Por último, y también en la capital de Antioquia se mantiene el cierre en la vía Heliconia en el corregimiento de San Antonio de Prado en donde un movimiento en masa taponó la carretera. De momento, maquinaria amarilla trabaja en la zona para habilitar nuevamente el paso de vehículos.