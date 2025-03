Antioquia reporta aumento de casos de tuberculosis: hay 967 personas infectadas

Autoridades en Antioquia intensifican acciones ante el incremento de casos de tuberculosis: hay 967 personas infectadas en el departamento. Las subregiones más afectadas son Valle de Aburrá, Urabá y Magdalena Medio .

De estos 967 casos, 480, o sea el 49 % de pacientes requirieron ser hospitalizados para la atención de esta infección, adicionalmente, según la Secretaría de Salud de Antioquia, los espacios de hacinamiento son el principal factor que ayuda a propagar el contagio en materia de tuberculosis. Siendo los habitantes de calle y la población carcelaria donde el foco de infección se centra.

Vale la pena recalcar, que la tuberculosis, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. A pesar de que una vez se trata con antibióticos no representa un mayor riesgo, si puede causar la muerte si no se diagnostica y combate a tiempo. Pues, en su forma activa y no tratada, la infección puede debilitar el sistema inmunológico provocando complicaciones fatales.

En caso de sufrir de tuberculosis, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, dio algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar recaer en mitos y tratamientos alternativos.

“Acá sí que tenemos que trabajar en torno a un autocuidado muy muy específico y aquellas familias donde tengan presencia de pacientes con tuberculosis, allí es donde más tenemos que afianzar, recurrir a los servicios médicos y consultar los canales oficiales”, dijo la funcionaria.

Es importante mencionar, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas a nivel mundial, solo en Colombia hay 3.641 casos este año.