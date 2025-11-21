Argos convoca asamblea para elegir nueva Junta que permita empalme con Jorge Mario Velásquez

Por medio de información relevante ante la Superintendencia Financiera, el Grupo Argos ha citado a una asamblea extraordinaria donde se deberá nombrar una nueva Junta directiva del grupo empresarial en medio de la salida de su presidente, Jorge Mario Velasquez.

La Asamblea de Accionistas se realizará el próximo 16 de diciembre de este año 2025, a las 10:00 de la mañana, en la sede de El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

El Grupo Argos explicó que la decisión de nombrar una nueva Junta de la compañía, con siete miembros, busca que se garantice de manera anticipada un empalme con la gestión empresarial que ha hecho Jorge Mario Velásquez que terminará en marzo del año 2026.

Actualmente, hacen parte de la Junta que había sido ratificada el pasado 16 de abril, Rosario Córdoba Garcés como presidenta, miembros independientes Ana Cristina Arango y Jaime Alberto Palacio, además de los miembros patrimoniales Juana Francisca Llano, Claudia Betancourt y Ricardo Jaramillo.

Aunque no han trascendido quiénes entran o salen de la junta, la decisión de esta asamblea extraordinaria se tomó con la idea de que con esas personas se anticipe un cambio de presidente de manera ordenada, sin decisiones última hora y que van en línea a las prácticas de gobierno corporativo que tiene el Grupo Argos.

Con la junta que se defina en el mes de diciembre ,la anticipación contribuye a la sostenibilidad del conglomerado y a la continuidad estratégica de su liderazgo corporativo y empresarial en Colombia y en los países donde hace presencia.